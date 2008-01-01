Вузы Пскова и Даугавпилса договорились сотрудничать

Новости Общество | 21 мая 2019 | 18:29

Псковский государственный университет и Даугавпилсский университет подписали соглашение: они будут вместе реализовывать программы и научные проекты.

Договор подписали в рамках международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» — она в эти дни проходит во Пскове, сообщает «Псковское агентство информации».

«Надеемся на плодотворное сотрудничество», — заявила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

Конференция «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», как указывают организаторы, собрала представителей Ленинградской, Московской, Новгородской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ульяновской, Ивановской, Калининградской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской и Рязанской областей, республик Адыгея, Карелия, Коми, Марий Эл и Забайкальского края, а также Белоруссии, Эстонии, Швеции, Болгарии, Германии, Киргизии, Латвии, Литвы, Польши, Таджикистана, Украины и Финляндии.

Даугавпилсский университет, крупнейшее в регионе высшее учебное заведение, основан в 1921 году. Студентов обучают на пяти факультетах. По данным на конец ноября 2018-го, в Даугавпилсском университете училось около 2000 студентов. Около 500 проживало в двух общежитиях.

Псковский государственный университет готовит специалистов на 11 факультетах — там 190 образовательных программ. В вузе 10,5 тыс студентов, в том числе более 1300 иностранных граждан из 41 страны мира.

LSM

