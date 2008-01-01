Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 мая
Именины:
Аквелина, Эрнестине, Ингмарс / Адриан, Арсений, Зосима, Иван
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
При решении того или иного вопроса сегодня заглядывайте в бумажник. Возможно, он сможет подсказать вам ответ.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 16 .. 18 C
- Утро
- 19 .. 21 C
- День
- 25 .. 27 C
- Вечер
- 21 .. 23 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1167 ()
|GBP
|0.8762 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.0519 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {1}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Во время Праздника города Даугавпилсский театр предлагает насладиться спектаклем «Казанова. Генриетта. Венеция»
5. Зато нас по головке погладят! {244}
6. В Даугавпилсской региональной больнице открыто новое отделение ангиографии
7. В Даугавпилсе состоялись «Дни предпринимателей Латгалии 2019»
8. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}
9. Даугавпилсская полиция нашла подравшихся подростков благодаря видео
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 21 мая 2019 | 18:29
Вузы Пскова и Даугавпилса договорились сотрудничать
Псковский государственный университет и Даугавпилсский университет подписали соглашение: они будут вместе реализовывать программы и научные проекты.
Договор подписали в рамках международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» — она в эти дни проходит во Пскове, сообщает «Псковское агентство информации».
«Надеемся на плодотворное сотрудничество», — заявила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.
Конференция «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», как указывают организаторы, собрала представителей Ленинградской, Московской, Новгородской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ульяновской, Ивановской, Калининградской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской и Рязанской областей, республик Адыгея, Карелия, Коми, Марий Эл и Забайкальского края, а также Белоруссии, Эстонии, Швеции, Болгарии, Германии, Киргизии, Латвии, Литвы, Польши, Таджикистана, Украины и Финляндии.
Даугавпилсский университет, крупнейшее в регионе высшее учебное заведение, основан в 1921 году. Студентов обучают на пяти факультетах. По данным на конец ноября 2018-го, в Даугавпилсском университете училось около 2000 студентов. Около 500 проживало в двух общежитиях.
Псковский государственный университет готовит специалистов на 11 факультетах — там 190 образовательных программ. В вузе 10,5 тыс студентов, в том числе более 1300 иностранных граждан из 41 страны мира.
Добавить комментарий