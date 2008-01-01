Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 мая
Именины:
Аквелина, Эрнестине, Ингмарс / Адриан, Арсений, Зосима, Иван
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Сегодня вы можете почувствовать себя незаслуженно обиженным, однако прежде, чем заявлять об этом во всеуслышание, подумайте, в чем, собственно, причина этой неприятности. Возможно не стоит сотрясать воздух, и лучше всерьез задуматься над необходимостью коренных изменений в собственной жизни.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 16 .. 18 C
- Утро
- 19 .. 21 C
- День
- 25 .. 27 C
- Вечер
- 21 .. 23 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1167 ()
|GBP
|0.8762 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.0519 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {1}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Во время Праздника города Даугавпилсский театр предлагает насладиться спектаклем «Казанова. Генриетта. Венеция»
5. Зато нас по головке погладят! {244}
6. В Даугавпилсской региональной больнице открыто новое отделение ангиографии
7. В Даугавпилсе состоялись «Дни предпринимателей Латгалии 2019»
8. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}
9. Даугавпилсская полиция нашла подравшихся подростков благодаря видео
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 21 мая 2019 | 18:24
Вторник, 21 мая: то дождь, то солнце
Сегодня, по прогнозам метеорологов, ясная погода будет перемежаться тучами и дождем с грозами.
Ветер слабый юго-восточный, восточный. Днем солнечно и жарко. Ближе к вечеру — кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха достигнет +25...+30 градусов, на побережье Курземе будет прохладнее, +18...+22.
В Риге ожидается переменная облачность, вероятность осадков низкая. Воздух прогреется до +28 градусов.
Сохраняется высокая пожароопасность, предостерегают синоптики.
Медицинский тип погоды — второй, благоприятный.
Добавить комментарий