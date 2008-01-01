Вторник, 21 мая: то дождь, то солнце

Стрелец

23 ноября

- 21 декабря

Сегодня вы можете почувствовать себя незаслуженно обиженным, однако прежде, чем заявлять об этом во всеуслышание, подумайте, в чем, собственно, причина этой неприятности. Возможно не стоит сотрясать воздух, и лучше всерьез задуматься над необходимостью коренных изменений в собственной жизни.