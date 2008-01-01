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Сегодня вы можете почувствовать себя незаслуженно обиженным, однако прежде, чем заявлять об этом во всеуслышание, подумайте, в чем, собственно, причина этой неприятности. Возможно не стоит сотрясать воздух, и лучше всерьез задуматься над необходимостью коренных изменений в собственной жизни.

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Новости Латвия | 21 мая 2019 | 18:24

Вторник, 21 мая: то дождь, то солнце

Сегодня, по прогнозам метеорологов, ясная погода будет перемежаться тучами и дождем с грозами.

Ветер слабый юго-восточный, восточный. Днем солнечно и жарко. Ближе к вечеру — кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха достигнет +25...+30 градусов, на побережье Курземе будет прохладнее, +18...+22.

В Риге ожидается переменная облачность, вероятность осадков низкая. Воздух прогреется до +28 градусов.

Сохраняется высокая пожароопасность, предостерегают синоптики.

Медицинский тип погоды — второй, благоприятный.

LSM
 

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