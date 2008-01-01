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Новости Культура | 20 мая 2019 | 20:37
Музей Шмаковки приглашает на 3-й день рождения
Музей Шмаковки приглашает всех посетить музей 1 июня, чтобы вместе отпраздновать 3-летие экспозиции. Мероприятие «Музею Шмаковки 3!» начнётся в 14:00 и будет продолжаться до 18:00. Во время мероприятия у посетителей будет возможность принять участие в различных мероприятиях.
В 14:00 программу откроет главный гость мероприятия – “Kandžas laboratorija” из города Эргли и её руководитель Марцис Фелдбергс. Во время презентации у всех посетителей будет возможность попробовать вкус различного самогона и создать свой крепкий алкогольный коктейль. Как отмечает Марцис, людей нужно учить получать удовольствие, пробуя напиток на вкус, и менять свое отношение к алкоголю в его употреблении, ведь столовая ложка в день – это норма! И не каждый день.
В 15:00 начнутся выступления коллективов Даугавпилсских национальных обществ, во время которых каждый сможет узнать о традиционных напитках и традициях других народов. Польские, белорусские и украинские коллективы Даугавпилса примут участие в мероприятии.
На протяжении всего мероприятия посетители музея также смогут поучаствовать в мастер-классе под руководством Валдиса Гребежа, керамиста из Вишкского посёлка ремесленников, и забрать с собой изготовленный своими руками сувенир. В конце мероприятия, в 17:00 всем желающим будет предложено отправиться на экскурсию и осмотреть экспозицию в сопровождении гида.
Даугавпилсский музей Шмаковки – крупнейший музей Латвии, посвященный этому напитку кулинарного наследия Латгалии. У посетителей есть возможность изучить процесс изготовления шмаковки с помощью современных технологий. Наряду с историей приготовления напитка здесь представлен исчерпывающий список латгальской культуры и истории. Музей предлагает услуги гида как для индивидуальных посетителей, так и для групп. Есть бесплатные аудиогиды на шести языках – латышском, латгальском, русском, английском, немецком и литовском.
Информация подготовил:
Руководитель выставки «Музей Шмаковки»
Викторс Андрушкевичс
info@smakovka.lv
www.smakovka.lv
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