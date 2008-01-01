Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

20 мая

Именины:
Салвис, Селва, Вента / Антон, Давид, Иван, Иосиф

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Больших усилий вам сегодня прикладывать не придется, чем бы вы ни занимались. Ваше блюдечко с голубой каемочкой будет доставлено в срок и по адресу.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
15 .. 17 C
Утро
19 .. 21 C
День
24 .. 26 C
Вечер
18 .. 20 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {1}

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Во время Праздника города Даугавпилсский театр предлагает насладиться спектаклем «Казанова. Генриетта. Венеция»

5. Зато нас по головке погладят! {244}

6. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}

7. 8989 – самый быстрый вызов такси в Даугавпилсе {2}

8. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

9. В Даугавпилсе состоялись «Дни предпринимателей Латгалии 2019»

10. В Даугавпилсской региональной больнице открыто новое отделение ангиографии

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Культура | 20 мая 2019 | 20:37

Музей Шмаковки приглашает на 3-й день рождения

Музей Шмаковки приглашает всех посетить музей 1 июня, чтобы вместе отпраздновать 3-летие экспозиции. Мероприятие «Музею Шмаковки 3!» начнётся в 14:00 и будет продолжаться до 18:00. Во время мероприятия у посетителей будет возможность принять участие в различных мероприятиях.

В 14:00 программу откроет главный гость мероприятия – “Kandžas laboratorija” из города Эргли и её руководитель Марцис Фелдбергс. Во время презентации у всех посетителей будет возможность попробовать вкус различного самогона и создать свой крепкий алкогольный коктейль. Как отмечает Марцис, людей нужно учить получать удовольствие, пробуя напиток на вкус, и менять свое отношение к алкоголю в его употреблении, ведь столовая ложка в день – это норма! И не каждый день.

В 15:00 начнутся выступления коллективов Даугавпилсских национальных обществ, во время которых каждый сможет узнать о традиционных напитках и традициях других народов. Польские, белорусские и украинские коллективы Даугавпилса примут участие в мероприятии.

На протяжении всего мероприятия посетители музея также смогут поучаствовать в мастер-классе под руководством Валдиса Гребежа, керамиста из Вишкского посёлка ремесленников, и забрать с собой изготовленный своими руками сувенир. В конце мероприятия, в 17:00 всем желающим будет предложено отправиться на экскурсию и осмотреть экспозицию в сопровождении гида.

Даугавпилсский музей Шмаковки – крупнейший музей Латвии, посвященный этому напитку кулинарного наследия Латгалии. У посетителей есть возможность изучить процесс изготовления шмаковки с помощью современных технологий. Наряду с историей приготовления напитка здесь представлен исчерпывающий список латгальской культуры и истории. Музей предлагает услуги гида как для индивидуальных посетителей, так и для групп. Есть бесплатные аудиогиды на шести языках – латышском, латгальском, русском, английском, немецком и литовском.

 

Информация подготовил:
Руководитель выставки «Музей Шмаковки»

Викторс Андрушкевичс

info@smakovka.lv

www.smakovka.lv

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 