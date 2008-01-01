Музей Шмаковки приглашает на 3-й день рождения

Новости Культура | 20 мая 2019 | 20:37

Музей Шмаковки приглашает всех посетить музей 1 июня, чтобы вместе отпраздновать 3-летие экспозиции. Мероприятие «Музею Шмаковки 3!» начнётся в 14:00 и будет продолжаться до 18:00. Во время мероприятия у посетителей будет возможность принять участие в различных мероприятиях.

В 14:00 программу откроет главный гость мероприятия – “Kandžas laboratorija” из города Эргли и её руководитель Марцис Фелдбергс. Во время презентации у всех посетителей будет возможность попробовать вкус различного самогона и создать свой крепкий алкогольный коктейль. Как отмечает Марцис, людей нужно учить получать удовольствие, пробуя напиток на вкус, и менять свое отношение к алкоголю в его употреблении, ведь столовая ложка в день – это норма! И не каждый день.

В 15:00 начнутся выступления коллективов Даугавпилсских национальных обществ, во время которых каждый сможет узнать о традиционных напитках и традициях других народов. Польские, белорусские и украинские коллективы Даугавпилса примут участие в мероприятии.

На протяжении всего мероприятия посетители музея также смогут поучаствовать в мастер-классе под руководством Валдиса Гребежа, керамиста из Вишкского посёлка ремесленников, и забрать с собой изготовленный своими руками сувенир. В конце мероприятия, в 17:00 всем желающим будет предложено отправиться на экскурсию и осмотреть экспозицию в сопровождении гида.

Даугавпилсский музей Шмаковки – крупнейший музей Латвии, посвященный этому напитку кулинарного наследия Латгалии. У посетителей есть возможность изучить процесс изготовления шмаковки с помощью современных технологий. Наряду с историей приготовления напитка здесь представлен исчерпывающий список латгальской культуры и истории. Музей предлагает услуги гида как для индивидуальных посетителей, так и для групп. Есть бесплатные аудиогиды на шести языках – латышском, латгальском, русском, английском, немецком и литовском.

Информация подготовил:

Руководитель выставки «Музей Шмаковки»

Викторс Андрушкевичс

info@smakovka.lv

www.smakovka.lv

Daugavpils

