Самоуправление будет закупать теплоэнергию у частников с большей скидкой

Новости Общество | 20 мая 2019 | 20:11

Самоуправление продолжает работу с частными производителями теплоэнергии, чтобы обеспечить жителям как можно более низкие цены. На данный момент достигнуто соглашение, что самоуправление во время летнего сезона будет закупать у частных производителей теплоэнергию с большими скидками, чем прежде.

Предприятие «Daugavpils siltumtīkli» с 1 мая до 30 сентября само не производит теплоэнергию, а закупает её у частных производителей. Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш сообщил, что, пересмотрев условия заключенных договоров, удалось достигнуть соглашение от том, что в дальнейшем во время летнего периода самоуправление будет закупать теплоэнергию с большими скидками: на ТЭЦ-1 SIA «Latneftegaz» будет предоставлять скидку в 23,5%, на ТЭЦ-2 SIA «Latneftegaz» – 23,5% (ранее – 20%), суммарная скидка SIA «BK Enerģija» и SIA «Sprino» на ТЭЦ-3 так же составит 23,5% (ранее – 21%). Это позволит предприятию «Daugavpils siltumtīkli» сэкономить до 50 000 евро.

По мнению председателя Думы, Теплосети смогут самостоятельно производить теплоэнергию по еще более низкой цене, чем закупая ее со скидками. Поэтому сейчас идёт проверка всех договоров с частниками на предмет их расторжения.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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