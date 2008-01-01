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Новости Культура | 20 мая 2019 | 19:55
День семьи в Даугавпилском краеведческом музее и музее искусcтва
Лето неуклонно приближается, и родители уже задаются вопросом – как после сложного учебного процесса организовать для детей интересный и незабываемый творческий отдых.
26 мая с 13.00 до 14.00 часов Даугавпилсский краеведческий и художественный музей предлагает всей семье посетить музей и поучаствовать в новом мастер-класе, который проведёт художница, автор книги «Войлок. Все способы валяния», Ксении Шинковской.
Ксения - участник многих международных выставок как в Латвии, так и в Японии, США, Англии, Франции, России, Австралии и других странах, а так-же имеет 20-летний опыт работы с войлоком.
Как это не удивительно, но и в 21 веке этот материал ничуть не потерял своей актуальности. Под руководством мастера будем делать декоративные подвески из войлока, как декор для интерьера своего дома.
В современном мире оформление интерьера далеко не последняя область, где натуральный войлок нашел применение. Из валяной шерсти можно создать десятки интересных вещиц для интерьера. Очень часто подвески из войлока дарят как декор для интерьера, или как дополнение к основному подарку. Так же такие подвески используют как сувенир.
Накануне дня защиты детей (1 июня) смастерите и подарите, сделанную свими руками подвеску, дорогим Вам людям, ее можно собирать с детьми всей семьей.
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