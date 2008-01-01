Понедельник, 19 мая: жара сохранится, но не исключены дожди

Новости Латвия | 20 мая 2019 | 19:23

В понедельник в Латвии сохранится жаркая погода, облачность и ветер усилятся, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Дожди и грозы ожидаются в западной и центральной части страны.

Днем юго-восточный ветер в порывах усилится до 10-15 м/с, а воздух прогреется до +24..+28 градусов. Немного прохладнее будет на побережье.

В Риге вероятность осадков в ближайшие сутки мала. Температура воздуха может подняться +28 градусов во второй половине дня.

LSM

