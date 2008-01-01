План развития молодежной политики на 2019 - 2022 год пока не утвержден

Новости Общество | 17 мая 2019 | 20:18

В повестку дня очередного заседания Даугавпилсской городской думы был включен вопрос об утверждении плана развития молодежной политики самоуправления на 2019 – 2022 год. Рассмотрение данного вопроса было отложено, документ отправлен на дальнейшую доработку.

План был разработан в результате проекта, осуществленного в рамках государственной программы Министерства образования и науки по поддержке создания системы работы с молодежью на локальном уровне. Работу по заданию самоуправления выполняло общество «Mediju radošā studija».

После того, как документ в начале 2019 года был рассмотрен на профилирующем Комитете по вопросам образования и культуры и у депутатов возник ряд вопросов, было решено, что его необходимо дополнить и уточнить. На очередном заседании Думы депутатам было предложено утвердить скорректированный документ, но они пришли к выводу, что его необходимо доработать.

Принятое решение не повлияет на планы самоуправления принять участие в конкурсе проектов «Поддержка реализации молодежной политики на локальном уровне согласно самостоятельным локальным документам планирования молодежной политики», так как, согласно уставу конкурса, подать проектную заявку может самоуправление, имеющее утвержденный документ планирования работы с молодежью или раздел о вопросах работы с молодежью включен в другой утвержденный документ планирования развития самоуправления, либо если разрабатывается документ планирования работы с молодежью или раздел о вопросах работы с молодежью включен в другой документ планирования развития самоуправления.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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