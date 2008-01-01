Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 мая
Именины:
Салвис, Селва, Вента / Антон, Давид, Иван, Иосиф
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сегодня вы будете как бы выключены из цепи событий. Происходящее не будет вас задевать, вам отведена лишь созерцательная роль.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 15 .. 17 C
- Утро
- 19 .. 21 C
- День
- 24 .. 26 C
- Вечер
- 18 .. 20 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1172 ()
|GBP
|0.876 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.1926 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {1}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Во время Праздника города Даугавпилсский театр предлагает насладиться спектаклем «Казанова. Генриетта. Венеция»
5. Зато нас по головке погладят! {244}
6. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}
7. 8989 – самый быстрый вызов такси в Даугавпилсе {2}
8. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
9. В Даугавпилсе состоялись «Дни предпринимателей Латгалии 2019»
10. В Даугавпилсской региональной больнице открыто новое отделение ангиографии
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 мая 2019 | 20:18
План развития молодежной политики на 2019 - 2022 год пока не утвержден
В повестку дня очередного заседания Даугавпилсской городской думы был включен вопрос об утверждении плана развития молодежной политики самоуправления на 2019 – 2022 год. Рассмотрение данного вопроса было отложено, документ отправлен на дальнейшую доработку.
План был разработан в результате проекта, осуществленного в рамках государственной программы Министерства образования и науки по поддержке создания системы работы с молодежью на локальном уровне. Работу по заданию самоуправления выполняло общество «Mediju radošā studija».
После того, как документ в начале 2019 года был рассмотрен на профилирующем Комитете по вопросам образования и культуры и у депутатов возник ряд вопросов, было решено, что его необходимо дополнить и уточнить. На очередном заседании Думы депутатам было предложено утвердить скорректированный документ, но они пришли к выводу, что его необходимо доработать.
Принятое решение не повлияет на планы самоуправления принять участие в конкурсе проектов «Поддержка реализации молодежной политики на локальном уровне согласно самостоятельным локальным документам планирования молодежной политики», так как, согласно уставу конкурса, подать проектную заявку может самоуправление, имеющее утвержденный документ планирования работы с молодежью или раздел о вопросах работы с молодежью включен в другой утвержденный документ планирования развития самоуправления, либо если разрабатывается документ планирования работы с молодежью или раздел о вопросах работы с молодежью включен в другой документ планирования развития самоуправления.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Добавить комментарий