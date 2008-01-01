18 мая будет работать рынок на улице Ригас и «Блошиный рынок» в Крепости

Новости Общество | 17 мая 2019 | 20:11

18 мая с 10.00 до 16.00, по сложившейся традиции, на улице Ригас будет работать рынок. Заявки на участие на этот раз подал 61 торговец. Здесь можно будет приобрести изделия ремесленников, продукты питания, рассаду и саженцы.

В Даугавпилсской крепости в этот же день возобновляет работу «Блошиный рынок». А вечером все приглашаются на Ночь музеев, в которой принимают участие 9 туристических объектов, учреждений образования и обществ.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.\

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