Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вы будете как бы выключены из цепи событий. Происходящее не будет вас задевать, вам отведена лишь созерцательная роль.
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Новости Общество | 17 мая 2019 | 20:11
18 мая будет работать рынок на улице Ригас и «Блошиный рынок» в Крепости
18 мая с 10.00 до 16.00, по сложившейся традиции, на улице Ригас будет работать рынок. Заявки на участие на этот раз подал 61 торговец. Здесь можно будет приобрести изделия ремесленников, продукты питания, рассаду и саженцы.
В Даугавпилсской крепости в этот же день возобновляет работу «Блошиный рынок». А вечером все приглашаются на Ночь музеев, в которой принимают участие 9 туристических объектов, учреждений образования и обществ.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.\
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