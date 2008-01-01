Софинансирование думы на сохранение сакрального наследия получат пять религиозных организаций

Новости Общество | 17 мая 2019 | 20:08

16 мая на очередном заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили выделение финансирования на сохранение сакрального наследия города. Пять религиозных общин, заявки которых были поданы в соответствии с положением программы, при поддержке самоуправления обновят и реставрируют здания храмов.

Уже второй год на софинансирование самоуправления могут претендовать религиозные общины Даугавпилса, здания которых зарегистрированы как памятники культуры. В прошлом году такую поддержку получили 8 религиозных организаций. В этом году поддержаны пять проектов, размер выделенного софинансирования – 26 791,05 евро.

Общине Даугавпилсской Римско-католической церкви Пресвятой Богородицы выделены средства на техническое и геологическое исследование фундамента здания. Гривская римско-католическая община при поддержке самоуправления заменит электроинсталляцию церкви, а католическая община Святого Петра в веригах отремонтирует левый элемент колоннады храма (колонны со стороны Церковного сквера и улицы Циетокшня). Евангелическо-лютеранская община Мартина Лютера проведет художественное исследование собора и реализует проект восстановления фасада и реставрации каменных окон, а Даугавпилсская Новостроенская старообрядческая община передаст на реставрацию икону «Евангелисты».

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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