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Новости Общество | 17 мая 2019 | 20:08
Софинансирование думы на сохранение сакрального наследия получат пять религиозных организаций
16 мая на очередном заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили выделение финансирования на сохранение сакрального наследия города. Пять религиозных общин, заявки которых были поданы в соответствии с положением программы, при поддержке самоуправления обновят и реставрируют здания храмов.
Уже второй год на софинансирование самоуправления могут претендовать религиозные общины Даугавпилса, здания которых зарегистрированы как памятники культуры. В прошлом году такую поддержку получили 8 религиозных организаций. В этом году поддержаны пять проектов, размер выделенного софинансирования – 26 791,05 евро.
Общине Даугавпилсской Римско-католической церкви Пресвятой Богородицы выделены средства на техническое и геологическое исследование фундамента здания. Гривская римско-католическая община при поддержке самоуправления заменит электроинсталляцию церкви, а католическая община Святого Петра в веригах отремонтирует левый элемент колоннады храма (колонны со стороны Церковного сквера и улицы Циетокшня). Евангелическо-лютеранская община Мартина Лютера проведет художественное исследование собора и реализует проект восстановления фасада и реставрации каменных окон, а Даугавпилсская Новостроенская старообрядческая община передаст на реставрацию икону «Евангелисты».
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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