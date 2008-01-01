Полиция разыскивает подозреваемых в преступлении

Новости Происшествия | 17 мая 2019 | 18:37

Латгальское региональное управление полиции разыскивает лиц, изображенных на фото. У полиции есть основания полагать, что они причастны к краже из магазина в городе Ливани.

Если вы опознали этих людей, полиция просит сообщать по телефонам: 654 03302, 26571508, 110. Также можно лично обратиться в ближайший полицейский участок.

Delfi

