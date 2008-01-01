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Сегодня вам стоит действовать исключительно в собственных интересах. Даже не только потому, что иногда надо позаботиться и о себе, просто никто не будет нуждаться в вашей помощи. А если и будут, то помочь вы все равно не сможете.

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Новости Происшествия | 17 мая 2019 | 18:37

Полиция разыскивает подозреваемых в преступлении

Латгальское региональное управление полиции разыскивает лиц, изображенных на фото. У полиции есть основания полагать, что они причастны к краже из магазина в городе Ливани.

Если вы опознали этих людей, полиция просит сообщать по телефонам: 654 03302, 26571508, 110. Также можно лично обратиться в ближайший полицейский участок.

Delfi
 

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