Пятница, 17 мая: по-летнему тепло

Новости Латвия | 17 мая 2019 | 18:34

В пятницу на территорию Латвии с восточным ветром поступят более теплые воздушные массы и увеличится облачность, прогнозируют синоптики.

Более солнечная погода сохранится в Видземе, более облачно будет в южной части страны и в Курземе. В течение дня местами, с наибольшей вероятностью в юго-восточных краях, пройдут небольшие дожди.

Днем скорость восточного ветра в порывах будет достигать 9-14 м/сек. Воздух прогреется до +18..+23 градусов, на Курземском побережье Рижского морского залива - до +14..+17 градусов.

В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность, в течение дня она увеличится, осадков не ожидается. В первой половине дня ветер усилится до 12 м/сек. Температура воздуха повысится до +22 градусов во второй половине дня.

LSM

