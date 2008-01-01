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Новости Латвия | 17 мая 2019 | 18:34

Пятница, 17 мая: по-летнему тепло

В пятницу на территорию Латвии с восточным ветром поступят более теплые воздушные массы и увеличится облачность, прогнозируют синоптики.

Более солнечная погода сохранится в Видземе, более облачно будет в южной части страны и в Курземе. В течение дня местами, с наибольшей вероятностью в юго-восточных краях, пройдут небольшие дожди.

Днем скорость восточного ветра в порывах будет достигать 9-14 м/сек. Воздух прогреется до +18..+23 градусов, на Курземском побережье Рижского морского залива - до +14..+17 градусов.

В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность, в течение дня она увеличится, осадков не ожидается. В первой половине дня ветер усилится до 12 м/сек. Температура воздуха повысится до +22 градусов во второй половине дня.

LSM
 

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