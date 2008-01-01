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Новости Культура | 16 мая 2019 | 20:29
Состоялось открытие Дворца культуры и первый концерт после ремонта
15 мая состоялось торжественное открытие Даугавпилсского Дворца культуры, который находился в ремонте целых два года. Проект по улучшению энергоэффективности здания проходил с задержками, однако теперь все трудности позади. Первым концертом, который собрал полный зал, оказалось выступление Королевского национального балета Грузии. Поздравить всех горожан с открытием явился председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш.
Акт о принятии Дворца культуры в эксплуатацию был подписан Государственным Бюро по контролю за строительством 3 мая. Этой даты многие работники культуры ждали уже очень давно, так как до этого момента мероприятия приходилось проводить в других местах. Например, выступление грузинского балета прежде было заявлено в Даугавпилсском театре. В связи этим в день открытия Дворца культуры начало концерта было немного перенесено, чтобы зрители смогли сориентироваться и успеть к началу представления.
В ближайшее время во Дворце культуры состоится еще несколько концертов, после чего наступит летний сезон, когда зданием будут активно пользоваться разные организации и школы города. В свою очередь осенью уже намечается активный сезон – программа составлена почти до конца года.
Руководство Дворца культуры призывается горожан внимательно следить за информацией на странице самоуправления www.daugavpils.lv и в местных СМИ, чтобы не упустить интересующее вас мероприятие.
Сюжет подготовлен Отделом общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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