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Новости Общество | 16 мая 2019 | 20:05
Даугавпилс приглашает на праздник
В этом году Даугавпилс отмечает 744-й день рождения. Традиционные праздничные мероприятия пройдут с 7 по 9 июня. Будет и новинка — цикл концертов «Славим Даугавпилс в храмах», который пройдет раньше, со 2 по 6 июня.
В трех костелах, лютеранском соборе и православном храме выступят местные коллективы и солисты, гости из Лиепаи и Риги. В программе — органная музыка, хоровое пение, Моцарт, Гайдн, Боккерини и другие композиторы.
Кульминацией праздника станет суббота, 8 июня. После праздничного шествия в 14:45 на площади Виенибас торжественно откроются Дни города. Главными «звездными» гостями будут латвийская исполнительница Амината и российская певица Полина Гагарина. Кроме их концертов, всех ждут многочисленные выступления местных самодеятельных и профессиональных коллективов и солистов (это в течение всех трех праздничных дней), парад байкеров, выступления театра песни и музыки «Просторы» и клуба исторической реконструкции «Варгенторн» из Витебска. Завершится всё в 23:00 праздничным салютом на набережной Даугавы.
Днем ранее, в пятницу, 7 июня, выступят латвийские группы Carnival Youth и Jumprava, пройдут слет латгальских аккордеонных оркестров и Ночь искусств в Арт-центре имени Марка Ротко. Центр русской культуры на Варшавской улице проведет праздник, посвященный 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина, Даугавпилсский театр покажет танцевальный спектакль «Казанова. Генриетта. Венеция».
Воскресенье, 9 июня, станет спортивным днем: запланированы соревнования по уличному баскетболу, боксу, парашютному спорту, спидвею. Музыка тоже не забыта: гости этого дня — латвийский дуэт Musiqq и шоу «Сестра Керри», а также рок-группа из Литвы Colours of Bubbles.
Подробная программа Дней Даугавпилса-2019 — в файле на домашней странице самоуправления.
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