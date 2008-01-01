Четверг, 16 мая: солнечно и тепло

Новости Латвия | 16 мая 2019 | 20:02

В четверг в Латвии будет сухая и преимущественно солнечная погода, температура воздуха поднимется еще на один градус, прогнозируют синоптики.

В юго-восточной части страны из-за небольшой облачности солнце будет тусклым.

Днем восточный, северо-восточный ветер в порывах будет достигать 9-14 м/сек. Воздух прогреется до +16..+20 градусов, на Курземском побережье Рижского морского залива - до +12..+15 градусов.

В Риге в четверг будет сухо и солнечно, скорость восточного ветра в порывах - до 11 м/сек. После полудня воздух прогреется до +19 градусов.

LSM

