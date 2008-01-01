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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 мая
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Гороскоп на день
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- 22 ноября
Посвятите этот день очистке от хлама. Его вполне достаточно, как материального, так и духовного. Разбитые чувства, давнишние переживания - все это пора выкинуть из головы. А заодно и в доме прибраться.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 16 мая 2019 | 20:02
Четверг, 16 мая: солнечно и тепло
В четверг в Латвии будет сухая и преимущественно солнечная погода, температура воздуха поднимется еще на один градус, прогнозируют синоптики.
В юго-восточной части страны из-за небольшой облачности солнце будет тусклым.
Днем восточный, северо-восточный ветер в порывах будет достигать 9-14 м/сек. Воздух прогреется до +16..+20 градусов, на Курземском побережье Рижского морского залива - до +12..+15 градусов.
В Риге в четверг будет сухо и солнечно, скорость восточного ветра в порывах - до 11 м/сек. После полудня воздух прогреется до +19 градусов.
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