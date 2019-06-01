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Новости Общество | 15 мая 2019 | 19:42
Найди своё истинное увлечение в Латгалии
До 24 мая жители Латгалии и те латгальцы, которые на данный момент живут за границей, могут подать заявку на учебный проект - онлайн игру '' Найди своё истинное увлечение в Латгалии''.
Уже во второй раз в Даугавпилсе, в сотрудничестве с представительством
Британского совета в Латвии, учебным центром “Cilvekam”, Даугавписской Думой и
Даугавпилсским университетом, произойдёт бесплатный проект - онлайн учебная
игра для жителей Латгалии в возрасте от 18 до 105 лет чтобы найти свою истинную
работу.
Kоличество мест ограничено. Заявление об участие можно подать до 24 мая. Отбор
участников будет происходить из ответов в анкете. П ервые 50 жителей Латгалии, которые
подадут заявку, примут участие в мини-конкурсе, где один счастливчик получит
головоломку - Great minds: Da Vinci’s Ball Bearing.
Анкета для участия на русском языке: https://forms.gle/e3e7rces5JLzSMtL9
Анкета для участия на латышском языке: https://forms.gle/Y5VXutW7zMY711aT8
Бесплатный проект, стоимость которого обычно колеблется от 80 до 300 евро, будет
происходить с 1 до 15 июня онлайн, со встречами всех участников 1, 8 и 15 июня в
Даугавпилсском университете. Также, тем кто пожелает, будет предоставлены
дополнительные онлайн задачи по лидерству (пригодятся тем, кто уже работают
руководителями проектов, команд или бизнеса, или хотят такими стать в будущем).
‘’Это лучший тренинг, в каком я участвовал в Латвии’’, так о проекте 2018 года ‘’Найди свое
истинное увлечение в Латгалии’’ говорит один из участников Едгар .
‘’Проект ''Найди своё истинное увлечение в Латгалии'' пройдёт следующим образом: 15
дней участники в специальной онлайн платформе будут получать по несколько заданий -
методы, о том, как находить увлечение и вдохновение в работе, и практики о том, как это
воплотить в реальную жизнь. Игра организована таким образом, чтобы обучение
происходило с увлечением. Участники смогут играть в онлайн игру в удобном для них
месте в удобное для них время. Кроме того, три раза во время проекта - 1, 8 и 15 июня в
Даугавпилсском университете пройдут обучения для всех участников, где можно будет
задать свои вопросы тренерам и встретить своих коллег по игре. А для тех, кто
заинтересуются больше, будет возможность получить дополнительные онлайн методики
с 17 по 22 июня, которые будут прекрасной опорой для предпринимателей,
руководителей и лидеров команд’’, так о проекте рассказывает один из соавторов игры и
лектор Зуаргусс Зармасс из учебного центра “Cilvekam”.
“Мы очень рады, что для жителей Латгалии уже во второй раз есть возможность получить
эти очень ценные методики бесплатно. Спасибо за это , представительству Британского
совета в Латвии, Даугавпилсской Думе и Университету Даугавпилса, которые сделали
всё, чтобы это можно было воплотить в жизнь,” дополняет лектор Лаума Жубуле.
Команду лекторов в проекте ''Найди своё истинное увлечение в Латгалии''.
пополнит также 3 тренера по инновациям, физическим активностям и маркетингу.
Проект будет происходить с 01.06 по 15.06 2019 года. Все дни пройдёт онлайн игра + 3
встречи в Даугавпилсе 01.06., 08.06. и 15.06. А дополнительные методики для
руководителей и предпринимателей (или кто планирует таким стать) будут доступны
онлайн с 17.06 по 22.06.
Задания и лекции будут даваться на латышском языке, а отвечать можно будет как на
латышском, так на русском языках.
Проект организуют учебный центр “Cilvekam”, при поддержке Британского Совета в
Латвии, Даугавпилсской Думы и Университета Даугавпилса.
Учебный центр ‘’Cilvēkam’’ был основан в 2010 году с целью помочь людям развивать
такие жизненные навыки, которые не преподаёт система образования -
эмоциональный интеллект, управление стрессом, мотивация, и.т.д..
Британский совет является организацией международных культурных связей. Она
создает международные возможности для людей Великобритании и других стран, а
также способствует взаимному доверию во всем мире.
Пресс релиз подготовила:
Елина Бисениеце, департамент маркетинга учебного центра “Cilvekam.lv”
E-почта: elinabiseniece@gmail.com
Tел. +371 28812333
'' Найди своё истинное увлечение'' -
это уникальная онлайн-игра с 3 днями обучения в Даугавпилсе,
с 1 по 15 июня 2019 года.
Как найти работу, на которую каждое утро идешь с таким же предвкушением, как
сейчас может быть ждешь пятницы или день зарплаты :)
Учебная игра ''Найди своё истинное увлечение'', в которой участвовали уже более
1000 человек, возвращается в Латгалию с улучшенной программой!
Как найти работу, где ты
можешь реализовать себя
полноценно?
Работу где чувствуешь, что
делаешь работу со смыслом
для себя!
Куда пойти учиться?
Хочешь свой бизнес, но не
знаешь с чего начинать?
Что делать, куда пойти
работать после рождения
ребёнка?
Если какой то из этих вопросов
актуален для тебя, то этот прoект
для тебя!
Учебный центр ''Cilvēkam'' в сотрудничестве с Британским советом в Латвии, Даугавпилсской
Думой, Даугавпилсским университетом предлагают принять участие в онлайн-тренинге-игре
‘’Найди своё истинное увлечение в Латгалии’’
с 1 июня 2019 года по 15 июня 2019 года.
Анкета на русском языке
Анкета на латышском языке
Что такое игра ''Найди своё истинное увлечение''?
• Это онлайн-игра, в которой 15 дней в Интернете участники получают 1-3
задания - научно обоснованные методы, о том как находить увлечение и
вдохновение в работе, и практики о том, как это воплотить в реальную жизнь.
• Игра организована таким образом, чтобы обучение происходило с
увлечением:).
• Участники смогут играть в онлайн игру в удобном для них месте в удобное для
них время.
• Кроме того, три раза во время игры будут организованы встречи всех
участников, где можно будет задать свои вопросы тренерам и встретить своих
коллег по игре.
• !Новость - для тех, кото будет заинтересован, будет возможность
дополнительные онлайн методики, которые послужат прекрасной опорой для
предпринимателей, руководителей и лидеров команд с 17.06 по 22.06.
Отзывы участников предыдущих учебных игр ''Найди своё истинное
увлечение”:
‘’Это лучший тренинг, в котором я участвовал в Латвии’’.
Эдгар, участник онлайн игры ‘’Найди свое истинное увлечение в Латгалии’’, 2018
“Я бы рекомендовала эту игру молодым людям, которые только закончили школу и
не знают куда податься дальше. Также и тем, которые как бы уже нашли свою
профессию, но всё таки сомневаются, или тем, у которых кризис и они ищут что
то новое.”
Ирина
“Больше всего понравилось, что тут участвовали люди с разных слоев общества,
которые представляют собой разные индустрии, с разным опытом и разного
возраста. Когда впервые пришёл на встречу игры ожидал, что участвовать будут
молодые люди в возрасте до 25 лет, но оказалось наоборот. Я рекомендую игру для
предпринимателей, руководителей разных уровней, чтобы они поняли как лучше
мотивировать людей и коллектив был бы более эффективнее”
Артур
Что вы получите в игре?
• 25 методов для поиска ваших увлечений;
• ''Дружочков'' - единомышленников, чтобы обсуждать, обмениваться
опытом, вдохновляться;
• Поддержка опытных тренеров на вебинаре;
•
• 3 встречи в Даугавпилсе каждую субботу (обязательно) - 01.06, 08.06.,
15.06.
Как будет проходить игра?
1. Вы получаете задание в специальной платформе.
2. Выполняете задание в удобное для вас время в течение дня и отправляете
ответы до полуночи каждый день;
3. Зарабатываете очки, получаете сюрпризы.
Когда?
С 1.06.2019. по 15.06.2019 онлайн игра + 3 встречи в Даугавпилсе 01.06., 08.06., 15.06.
+ Дополнительные методики 17.06 - 22.06 для руководителей и
предпринимателей (или для тех, кто планирует таким стать)
Возраст участников?
18-105 лет.
Национальность участников?
50% латыши
50% представители других национальностей
Что вам необходимо для участия?
• Компьютер, телефон или планшет с доступом в Интернет
• Цифровая камера (удобнее всего на телефоне)
• Приблизительно 1 час в день на выполнение заданий (зависит от вашего ритма
обучения - может быть меньше или больше).
• Знание латышского языка (для понимания условий задач). Ответы можно будет
выполнять на русском.
• Участвовать на встречах в Даугавпилсе 01.06., 08.06., 15.06.
• Если играешь только в онлайн, то обязательно друг, родственник или знакомый
должен участвовать во всём проекте и быть на встречах 01.06, 08.06 и 15.06 в
Даугавпилсе. Имя этого человека надо будет указать в анкете.
На каком языке будут лекций на встречах в Даугавпилсе и онлайн задания?
На латышском
На каком языке можно давать ответы на задания?
На русском или латышском.
Сколько стоит участие?
Бесплатно
* Другие участники обычно платят 80-300 евро за такую игру, но благодаря
Британскому Совету в Латвии, эта игра в Латгалии бесплатно.
Но! Есть гарантийный депозит:
10 EUR *, которые вы получите обратно, если закончите игру **.
** Гарантийный депозит должен быть оплачен на месте в 1.06. или ранее с
перечислением. Возврат депозита в 15.06. если прошли всю игру и участвовали во
встречах.
Как принять участие?
Анкета на русском языке
Анкета на латышском языке
Присоединяйтесь и получите 15 дней для себя!
С элементами игры, опытом других людей и поддержкой тренеров у вас будут самые удобные
условия, чтобы наконец остановиться и спросить себя:
* Чего я на самом деле хочу? Не мой начальник, семья, общество, а Я?
* Что меня по настоящему увлекает?
* Как то, что меня увлекает, привнести в повседневную жизнь? Маленькими шажками?
Это не всегда означает менять работу или вуз!
Часто можно обнаружить, что нужно совсем немного поменять в повседневных
обязанностях. И все.
О тренерах/преподавателях
ЗУАРГУСС ЗАРМАСС тренер неформального обучения. Провел более
1500 лекций и тренингов по эмоциональному интеллекту, управлению
стрессом, коммуникации. Опыт по обучению работников в таких
компаниях как Swedbank, Samsung, Citadele banka, AirBaltic и др..
Обучался у профессионалов мирового уровня, например, проходил
обучение программы по эмоциональному интеллекту в компании
''Google''.
ЛАУМА ЖУБУЛЕ тренер неформального обучения и психолог. Проводит
тренинги по сотрудничеству, творчеству, мотивации, управлению
стрессом и др.. Большой опыт работы с молодежью и проблемами
коммуникации.
JONATHAN HOWARD (UK), Тренер творчество,
работал с ББС и работает до сих пор с глобальными лидерами
рекламными агентствами по всему миру (в том числе Saatchi&Saatchi).
Специальность: импровизация, иновации, содрудничество.
ИЕВА ЗВИГУЛЕ сертифицированный
физиотерапевт, 10 лет опыта в отрасли, докторскaя степень в науке спорта.
Руководитель студии фитнеса и здоровия “Vingrosev.lv”.
ЭЛИНА БИСЕНИЕЦЕ , руководитель департамента маркетинга
“Cilvekam.lv”. 6 летний опыт в отрасли. Специальность: маркетинг для
новых предприятий, тексты марк
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