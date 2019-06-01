Новости Общество | 15 мая 2019 | 19:42

До 24 мая жители Латгалии и те латгальцы, которые на данный момент живут за границей, могут подать заявку на учебный проект - онлайн игру '' Найди своё истинное увлечение в Латгалии''.

Уже во второй раз в Даугавпилсе, в сотрудничестве с представительством

Британского совета в Латвии, учебным центром “Cilvekam”, Даугавписской Думой и

Даугавпилсским университетом, произойдёт бесплатный проект - онлайн учебная

игра для жителей Латгалии в возрасте от 18 до 105 лет чтобы найти свою истинную

работу.

Kоличество мест ограничено. Заявление об участие можно подать до 24 мая. Отбор

участников будет происходить из ответов в анкете. П ервые 50 жителей Латгалии, которые

подадут заявку, примут участие в мини-конкурсе, где один счастливчик получит

головоломку - Great minds: Da Vinci’s Ball Bearing.

Анкета для участия на русском языке: https://forms.gle/e3e7rces5JLzSMtL9

Анкета для участия на латышском языке: https://forms.gle/Y5VXutW7zMY711aT8

Бесплатный проект, стоимость которого обычно колеблется от 80 до 300 евро, будет

происходить с 1 до 15 июня онлайн, со встречами всех участников 1, 8 и 15 июня в

Даугавпилсском университете. Также, тем кто пожелает, будет предоставлены

дополнительные онлайн задачи по лидерству (пригодятся тем, кто уже работают

руководителями проектов, команд или бизнеса, или хотят такими стать в будущем).

‘’Это лучший тренинг, в каком я участвовал в Латвии’’, так о проекте 2018 года ‘’Найди свое

истинное увлечение в Латгалии’’ говорит один из участников Едгар .

‘’Проект ''Найди своё истинное увлечение в Латгалии'' пройдёт следующим образом: 15

дней участники в специальной онлайн платформе будут получать по несколько заданий -

методы, о том, как находить увлечение и вдохновение в работе, и практики о том, как это

воплотить в реальную жизнь. Игра организована таким образом, чтобы обучение

происходило с увлечением. Участники смогут играть в онлайн игру в удобном для них

месте в удобное для них время. Кроме того, три раза во время проекта - 1, 8 и 15 июня в

Даугавпилсском университете пройдут обучения для всех участников, где можно будет

задать свои вопросы тренерам и встретить своих коллег по игре. А для тех, кто

заинтересуются больше, будет возможность получить дополнительные онлайн методики

с 17 по 22 июня, которые будут прекрасной опорой для предпринимателей,

руководителей и лидеров команд’’, так о проекте рассказывает один из соавторов игры и

лектор Зуаргусс Зармасс из учебного центра “Cilvekam”.

“Мы очень рады, что для жителей Латгалии уже во второй раз есть возможность получить

эти очень ценные методики бесплатно. Спасибо за это , представительству Британского

совета в Латвии, Даугавпилсской Думе и Университету Даугавпилса, которые сделали

всё, чтобы это можно было воплотить в жизнь,” дополняет лектор Лаума Жубуле.

Команду лекторов в проекте ''Найди своё истинное увлечение в Латгалии''.

пополнит также 3 тренера по инновациям, физическим активностям и маркетингу.

Проект будет происходить с 01.06 по 15.06 2019 года. Все дни пройдёт онлайн игра + 3

встречи в Даугавпилсе 01.06., 08.06. и 15.06. А дополнительные методики для

руководителей и предпринимателей (или кто планирует таким стать) будут доступны

онлайн с 17.06 по 22.06.

Задания и лекции будут даваться на латышском языке, а отвечать можно будет как на

латышском, так на русском языках.

Проект организуют учебный центр “Cilvekam”, при поддержке Британского Совета в

Латвии, Даугавпилсской Думы и Университета Даугавпилса.

Учебный центр ‘’Cilvēkam’’ был основан в 2010 году с целью помочь людям развивать

такие жизненные навыки, которые не преподаёт система образования -

эмоциональный интеллект, управление стрессом, мотивация, и.т.д..

Британский совет является организацией международных культурных связей. Она

создает международные возможности для людей Великобритании и других стран, а

также способствует взаимному доверию во всем мире.

Пресс релиз подготовила:

Елина Бисениеце, департамент маркетинга учебного центра “Cilvekam.lv”

E-почта: elinabiseniece@gmail.com

Tел. +371 28812333







'' Найди своё истинное увлечение'' -

это уникальная онлайн-игра с 3 днями обучения в Даугавпилсе,

с 1 по 15 июня 2019 года.

Как найти работу, на которую каждое утро идешь с таким же предвкушением, как

сейчас может быть ждешь пятницы или день зарплаты :)

Учебная игра ''Найди своё истинное увлечение'', в которой участвовали уже более

1000 человек, возвращается в Латгалию с улучшенной программой!

Как найти работу, где ты

можешь реализовать себя

полноценно?

Работу где чувствуешь, что

делаешь работу со смыслом

для себя!

Куда пойти учиться?

Хочешь свой бизнес, но не

знаешь с чего начинать?

Что делать, куда пойти

работать после рождения

ребёнка?

Если какой то из этих вопросов

актуален для тебя, то этот прoект

для тебя!

Учебный центр ''Cilvēkam'' в сотрудничестве с Британским советом в Латвии, Даугавпилсской

Думой, Даугавпилсским университетом предлагают принять участие в онлайн-тренинге-игре

‘’Найди своё истинное увлечение в Латгалии’’

с 1 июня 2019 года по 15 июня 2019 года.

Анкета на русском языке

Анкета на латышском языке

Что такое игра ''Найди своё истинное увлечение''?

• Это онлайн-игра, в которой 15 дней в Интернете участники получают 1-3

задания - научно обоснованные методы, о том как находить увлечение и

вдохновение в работе, и практики о том, как это воплотить в реальную жизнь.

• Игра организована таким образом, чтобы обучение происходило с

увлечением:).

• Участники смогут играть в онлайн игру в удобном для них месте в удобное для

них время.

• Кроме того, три раза во время игры будут организованы встречи всех

участников, где можно будет задать свои вопросы тренерам и встретить своих

коллег по игре.

• !Новость - для тех, кото будет заинтересован, будет возможность

дополнительные онлайн методики, которые послужат прекрасной опорой для

предпринимателей, руководителей и лидеров команд с 17.06 по 22.06.

Отзывы участников предыдущих учебных игр ''Найди своё истинное

увлечение”:

‘’Это лучший тренинг, в котором я участвовал в Латвии’’.

Эдгар, участник онлайн игры ‘’Найди свое истинное увлечение в Латгалии’’, 2018

“Я бы рекомендовала эту игру молодым людям, которые только закончили школу и

не знают куда податься дальше. Также и тем, которые как бы уже нашли свою

профессию, но всё таки сомневаются, или тем, у которых кризис и они ищут что

то новое.”

Ирина

“Больше всего понравилось, что тут участвовали люди с разных слоев общества,

которые представляют собой разные индустрии, с разным опытом и разного

возраста. Когда впервые пришёл на встречу игры ожидал, что участвовать будут

молодые люди в возрасте до 25 лет, но оказалось наоборот. Я рекомендую игру для

предпринимателей, руководителей разных уровней, чтобы они поняли как лучше

мотивировать людей и коллектив был бы более эффективнее”

Артур

Что вы получите в игре?

• 25 методов для поиска ваших увлечений;

• ''Дружочков'' - единомышленников, чтобы обсуждать, обмениваться

опытом, вдохновляться;

• Поддержка опытных тренеров на вебинаре;

•

• 3 встречи в Даугавпилсе каждую субботу (обязательно) - 01.06, 08.06.,

15.06.

Как будет проходить игра?

1. Вы получаете задание в специальной платформе.

2. Выполняете задание в удобное для вас время в течение дня и отправляете

ответы до полуночи каждый день;

3. Зарабатываете очки, получаете сюрпризы.

Когда?

С 1.06.2019. по 15.06.2019 онлайн игра + 3 встречи в Даугавпилсе 01.06., 08.06., 15.06.

+ Дополнительные методики 17.06 - 22.06 для руководителей и

предпринимателей (или для тех, кто планирует таким стать)

Возраст участников?

18-105 лет.

Национальность участников?

50% латыши

50% представители других национальностей

Что вам необходимо для участия?

• Компьютер, телефон или планшет с доступом в Интернет

• Цифровая камера (удобнее всего на телефоне)

• Приблизительно 1 час в день на выполнение заданий (зависит от вашего ритма

обучения - может быть меньше или больше).

• Знание латышского языка (для понимания условий задач). Ответы можно будет

выполнять на русском.

• Участвовать на встречах в Даугавпилсе 01.06., 08.06., 15.06.

• Если играешь только в онлайн, то обязательно друг, родственник или знакомый

должен участвовать во всём проекте и быть на встречах 01.06, 08.06 и 15.06 в

Даугавпилсе. Имя этого человека надо будет указать в анкете.

На каком языке будут лекций на встречах в Даугавпилсе и онлайн задания?

На латышском

На каком языке можно давать ответы на задания?

На русском или латышском.

Сколько стоит участие?

Бесплатно

* Другие участники обычно платят 80-300 евро за такую игру, но благодаря

Британскому Совету в Латвии, эта игра в Латгалии бесплатно.

Но! Есть гарантийный депозит:

10 EUR *, которые вы получите обратно, если закончите игру **.

** Гарантийный депозит должен быть оплачен на месте в 1.06. или ранее с

перечислением. Возврат депозита в 15.06. если прошли всю игру и участвовали во

встречах.

Как принять участие?

Анкета на русском языке

Анкета на латышском языке

Присоединяйтесь и получите 15 дней для себя!

С элементами игры, опытом других людей и поддержкой тренеров у вас будут самые удобные

условия, чтобы наконец остановиться и спросить себя:

* Чего я на самом деле хочу? Не мой начальник, семья, общество, а Я?

* Что меня по настоящему увлекает?

* Как то, что меня увлекает, привнести в повседневную жизнь? Маленькими шажками?

Это не всегда означает менять работу или вуз!

Часто можно обнаружить, что нужно совсем немного поменять в повседневных

обязанностях. И все.

О тренерах/преподавателях

ЗУАРГУСС ЗАРМАСС тренер неформального обучения. Провел более

1500 лекций и тренингов по эмоциональному интеллекту, управлению

стрессом, коммуникации. Опыт по обучению работников в таких

компаниях как Swedbank, Samsung, Citadele banka, AirBaltic и др..

Обучался у профессионалов мирового уровня, например, проходил

обучение программы по эмоциональному интеллекту в компании

''Google''.

ЛАУМА ЖУБУЛЕ тренер неформального обучения и психолог. Проводит

тренинги по сотрудничеству, творчеству, мотивации, управлению

стрессом и др.. Большой опыт работы с молодежью и проблемами

коммуникации.

JONATHAN HOWARD (UK), Тренер творчество,

работал с ББС и работает до сих пор с глобальными лидерами

рекламными агентствами по всему миру (в том числе Saatchi&Saatchi).

Специальность: импровизация, иновации, содрудничество.

ИЕВА ЗВИГУЛЕ сертифицированный

физиотерапевт, 10 лет опыта в отрасли, докторскaя степень в науке спорта.

Руководитель студии фитнеса и здоровия “Vingrosev.lv”.

ЭЛИНА БИСЕНИЕЦЕ , руководитель департамента маркетинга

“Cilvekam.lv”. 6 летний опыт в отрасли. Специальность: маркетинг для

новых предприятий, тексты марк

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