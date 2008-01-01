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Новости Культура | 15 мая 2019 | 19:30

Международный День семьи вместе с даугавпилсскими авторами детских книг

16 мая в 12:30 в филиале Латгальской Центральной библиотеки Детской библиотеке “Zīlīte” (ул. Михоэлса 58) состоится встреча читателей с даугавпилсскими детскими писателями и поэтами - Станиславом Володько, Лидией Васараудзе, Евгением Голубевым и Степанидой Милошевич. Произведения авторов адресованы для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

C 2015 года в филиале Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ) Детской библиотеке “Zīlīte” сложилась традиция – каждый год в преддверии Международного дня семьи читатели всех возрастов приглашаются на встречу с даугавпилсскими авторами детских книг. В своем творчестве поэты делают акцент на одну из наиболее значимых общечеловеческих ценностей – семью, в которой царит сердечность, взаимопонимание и любовь. Семья – это островок счастья и гавань спокойствия, где каждый зачищен, понят и услышан. Пронизанные семейной атмосферой стихи затрагивают самый тайные струны души, объединяют разные поколения и создают чувство единства.

В этом году на встрече с читателями прозвучат стихотворения из книг Лидии Васараудзе “Tiem, kurus mīlu”, “Drupatiņas”, Станислава Володько «Соцветия рифм», Степаниды Милошевич «Дружная семейка», коллективных сборников Лидии Васараудзе и Евгения Голубева “Zelta groziņš”, «Муравей пришел в кино», а также из книги Станислава Володько и Елены Фигуриной «Бусинки». В ходе мероприятия будет возможность услышать как уже полюбившиеся стихотворения, так и совсем новые произведения.

16 мая в 12:30 в филиале ЛЦБ Детской библиотеке “Zīlīte” на встречу с детскими поэтами и писателями приглашаются все желающие. В целях информирования общественности на мероприятии может проводиться фото- и видеосъемка.

Инфорамцию подготовила:
руководитель филиала ЛЦБ
Детской библиотеки “Zīlīte”
Даце Яковеле
65421750
dace.jakovele@lcb.lv

Daugavpils
 

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