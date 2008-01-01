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Новости Происшествия | 15 мая 2019 | 19:20
Даугавпилсская полиция нашла подравшихся подростков благодаря видео
В социальной сети появилось видео: в Даугавпилсе двое подростков били ногами третьего. Муниципальная полиция нашла всех участников драки и завела административное дело по статье «мелкое хулиганство». Стражи порядка не отрицают, что подростки выясняют отношения дракой, но такой случай зафиксировали впервые, сообщает Латвийское радио-4.
Видео с дракой появилось 2 мая в соцсети «Вконтакте».
«Хронология событий такова, что утром третьего мая в полицию самоуправления города Даугавпилс поступила информация и видеоматериалы о конфликте между молодыми людьми. — рассказывает Начальник отдела по профилактической работе с молодёжью Артур Давыдов. — Полиция самоуправления в рамках своей компетенции начала два административных делопроизводства. В течение дня полиции удалось выяснить личности виновных. За данное действие будут составлены административные протоколы по статье 167 административного кодекса Латвийской республики — мелкое хулиганство. Ответственность по статье «мелкое хулиганство» — это денежный штраф от 70 до 500 евро».
Для муниципальной полиции это первое подобное дело. Хотя драки между подростками — не редкость, считает Давыдов.
«Информация о том, что такие события происходят, редко доходит до полиции самоуправления. Этот эпизод — исключение», — подчеркнул он.
Председатель административной комиссия Даугавпилса Рута Велика объяснила, что несовершеннолетние часто попадают в поле зрения полиции. Заседания проходят раз в неделю — и каждый раз разбирают 5-6 дел, касающихся несовершеннолетних.
«Дети попадают за курение, употребление алкоголя, за то, что мусорят, за хулиганские действия — что-то ломают, громко ругаются. В комиссия уже рассматриваем какую меру воспитательного характера применить, чтобы поведение как-то скорректировать», — пояснила она.
В комиссии редко наказание доходит до денежных штрафов. Велика отмечает, что их главная задача в делах с несовершеннолетними — не наказать, а донести до ребёнка, что он нарушил и почему это плохо.
«Например, случаи употребления алкоголя — тогда мы принимаем решение направить ребёнка к наркологу. Нарколог решает, есть проблема или нет. Может направить к психологу или любому другому специалисту. Если есть какая-то проблема, её надо решить. Административный штраф проблему не решает. Если необходимо, просим социальную службу разработать программу поведения, чтобы скорректировать его поведение. У ребёнка тогда есть конкретные обязанности и действия, которые он должен будет выполнять», — пояснила она.
По мнению Велики главный влияющий на поведения фактор — это компания, в которой находится подросток, а вовсе не социальное благополучие.
«Я не отрицаю, что эмоциональное и физическое насилие в школах есть, но такого, чтобы избивали и показывали на видео — в Даугавпилсе я с таким не сталкивалась. Конечно, отдельно в школе работают с детьми, и не всегда дело доходит до того, чтобы вызывать полицию. Много случаев, я думаю, нам просто не известны, но они есть», — указала она.
Решение о наказании примет административная комиссия, когда проверит все факты. Это займёт около месяца. По данным муниципальной полиции, эти подростки не первый раз выясняли отношения.
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