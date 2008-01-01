Среда, 15 мая: начинается потепление

Новости Латвия | 15 мая 2019 | 18:59

В среду начнется повышение температуры воздуха, которое продлится до начала следующей недели, когда столбик термометра поднимется до +28 градусов, прогнозируют синоптики.

В среду осадков и большой облачности не ожидается. Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер, однако днем порывы ветра усилятся до 8-13 м/с.

Максимальная температура во второй половине дня ожидается от +11 градусов на Курземском побережье Рижского залива до +19 градусов в юго-восточных районах страны.

В Риге ожидается солнечная погода без осадков с умеренным северо-восточным ветром. Днем воздух прогреется до +17.

LSM

