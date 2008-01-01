Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 мая
Именины:
Салвис, Селва, Вента / Антон, Давид, Иван, Иосиф
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Сегодня, возможно, к вам придет озарение. Так что, если вы чувствуете, что должны поступить определенным образом, но не в состоянии объяснить причину - действуйте.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 15 .. 17 C
- Утро
- 19 .. 21 C
- День
- 24 .. 26 C
- Вечер
- 18 .. 20 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1172 ()
|GBP
|0.876 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.1926 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {1}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Во время Праздника города Даугавпилсский театр предлагает насладиться спектаклем «Казанова. Генриетта. Венеция»
5. Зато нас по головке погладят! {244}
6. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}
7. 8989 – самый быстрый вызов такси в Даугавпилсе {2}
8. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
9. В Даугавпилсе состоялись «Дни предпринимателей Латгалии 2019»
10. В Даугавпилсской региональной больнице открыто новое отделение ангиографии
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 14 мая 2019 | 21:06
В Даугавпилсе состоялись «Дни предпринимателей Латгалии 2019»
10 и 11 мая в Даугавпилсском Олимпийском центре состоялось традиционное мероприятие «Дни предпринимателей 2019». Этот большой бизнес-фестиваль уже на протяжении многих лет организует Торгово-промышленная палата Латвии при содействии Даугавпилсской городской думы и Латгальского региона планирования.
Формат данного мероприятия подразумевает ежегодную смену места проведения в каждом регионе. В прошлом году Торгово-промышленная палата проводила «Дни предпринимателей» в Резекне, и теперь настал черед Даугавпилса.
Среди участников можно было увидеть предпринимателей со всей Латгалии, начиная от строительной отрасли и заканчивая малым бизнесом. В рядах представителей от Даугавпилса были и те, кто еще совсем недавно получил поддержку благодаря программе самоуправления «Импульс».
Среди стендов можно было встретить и представителей крупных предприятий, таких как Даугавпилсский локомотиворемонтный завод, где сегодня трудятся около 700 человек.
Кроме бизнесменов, в «Днях предпринимателей» участвовали также разные специализированные государственные организации, такие как Altum, бизнес-инкубаторы, Бюро патентов, Государственное агентство занятости и другие.
В рамках «Дней предпринимателей» также состоялся бизнес-форум и дискуссии с приглашенными экспертами, в том числе отдельный семинар для молодежи об особенностях современного рынка труда. Как и прежде, это мероприятие стало удачным звеном, объединяющим в одном месте бизнесменов, организации и потенциальных работников.
Сюжет подготовлен Отделом общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Добавить комментарий