В Даугавпилсе состоялись «Дни предпринимателей Латгалии 2019»

Новости Общество | 14 мая 2019 | 21:06

10 и 11 мая в Даугавпилсском Олимпийском центре состоялось традиционное мероприятие «Дни предпринимателей 2019». Этот большой бизнес-фестиваль уже на протяжении многих лет организует Торгово-промышленная палата Латвии при содействии Даугавпилсской городской думы и Латгальского региона планирования.

Формат данного мероприятия подразумевает ежегодную смену места проведения в каждом регионе. В прошлом году Торгово-промышленная палата проводила «Дни предпринимателей» в Резекне, и теперь настал черед Даугавпилса.

Среди участников можно было увидеть предпринимателей со всей Латгалии, начиная от строительной отрасли и заканчивая малым бизнесом. В рядах представителей от Даугавпилса были и те, кто еще совсем недавно получил поддержку благодаря программе самоуправления «Импульс».

Среди стендов можно было встретить и представителей крупных предприятий, таких как Даугавпилсский локомотиворемонтный завод, где сегодня трудятся около 700 человек.

Кроме бизнесменов, в «Днях предпринимателей» участвовали также разные специализированные государственные организации, такие как Altum, бизнес-инкубаторы, Бюро патентов, Государственное агентство занятости и другие.

В рамках «Дней предпринимателей» также состоялся бизнес-форум и дискуссии с приглашенными экспертами, в том числе отдельный семинар для молодежи об особенностях современного рынка труда. Как и прежде, это мероприятие стало удачным звеном, объединяющим в одном месте бизнесменов, организации и потенциальных работников.

Сюжет подготовлен Отделом общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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