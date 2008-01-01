В Даугавпилсской региональной больнице открыто новое отделение ангиографии

Новости Общество | 14 мая 2019 | 21:03

10 мая в Даугавпилсской региональной больнице состоялось открытие отделения ангиографии. В этом приятном для ДРБ событии приняло участие руководство и сотрудники больницы, работники медицинской отрасли из Латгалии, и акционеры медучреждения - представители Даугавпилсской городской и краевой думы, и думы Илукстского края. Мероприятие было также удостоено чести министра здравоохранения Латвийской Республики Илзе Винькеле.

Наиболее частой причиной смерти в Латвии и Даугавпилсе являются сердечно-сосудистые заболевания. Ангиография позволяет основательно изучить состояние кровеносных сосудов и своевременно начать эффективное лечение. Подобные обследования проводятся в ДРБ уже в течение 13 лет – именно тогда был куплен первый ангиограф. Теперь, благодаря участию больницы в проекте Европейского фонда регионального развития, был приобретен еще один прибор и обустроена современная ангиографическая лаборатория.

Технические эксперты описывают новый ангеограф как самое мощное из существующего устройств подобного типа. Его приобретение открывает новые возможности для работы в области инвазивной кардиохирургии, делая процесс обследования более быстрым и эффективным. Во время лечения пациентам часто приходится проходить множество обследований, поэтому новый аппарат имеет огромный плюс – заметно более низкая доза облучения.

В больнице работают квалифицированные специалисты, которые хорошо подготовлены для работы с ангиографами. Потенциал современного оборудования делает услугу доступной для большего числа пациентов, и единственным препятствием для этого сегодня является отсутствие финансирования и «квот» на обследования. Осознавая важность Даугавпилсской региональной больницы для всего региона, министр здравоохранения Илзе Винькеле отметила, что программы ДРБ должны однозначно поддерживаться и что правительство будет искать решения для привлечения дополнительного финансирования.

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