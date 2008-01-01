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Новости Культура | 14 мая 2019 | 20:57
В Даугавпилсе снимут фильм о шмаковке
В рамках проекта Государственного Фонда культурного капитала в Даугавпилсе снимут короткометражку о шмаковке — местном самодельном крепком напитке. Главный посыл будущей ленты не реклама алкоголя, а популяризация латгальского культурного наследия, заверила Rus.Lsm.lv руководитель Агентства развития туризма и информации городской думы Илоны Максимчик.
«Мы покажем места, где делают шмаковку, и людей, занимающихся этим, — рассказала Rus.Lsm.lv И. Максимчик. — Конечно, не забудем о даугавпилсском Музее шмаковки, который успешно работает с 2016 года. Существует европейская сеть кулинарного наследия, созданная в 1995 году в Швеции. К сети в 2004 году присоединился и Латгальский регион, наш музей тоже входит в эту своеобразную энциклопедию, популяризирующую кулинарные традиции многих стран. Четырехминутный фильм станет путеводителем для туристов, желающих пройти «путь шмаковки» в Латгалии».
О тонкостях сценария пока рано говорить. Съемки начнутся в июне; осенью, как того требуют указанные в проекте сроки, фильм должен быть готов. Он будет на латышском языке, латгальская речь тоже прозвучит; кроме этого, запланированы русские, английские и литовские субтитры. Бюджет невелик — 1180 евро, все — из Фонда культурного капитала.
Презентация фильма пройдет в Музее шмаковки, далее фильм будет доступен на официальных домашних страницах музея и Агентства развития туризма и информации, а также в социальных сетях.
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