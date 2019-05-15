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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Вам кажется, что вы смогли отодвинуть рамки дозволенного, но это не так. Они могут лишь сомкнуться вокруг вас еще более плотным кольцом. Сегодня вам не стоит идти на риск, даже самый минимальный.
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Новости Латвия | 14 мая 2019 | 20:54
Вторник, 14 мая: пасмурно и еще не тепло
Сегодня в Латвии ожидается облачная погода, а в Латгалии возможен дождь. Ветер усилится, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха днем достигнет +10 +15 градусов.
В Риге скорость ветра составит 6-11 метров в секунду. Днём в латвийской столице пасмурно, осадков не прогнозируется. Столбики термометра не поднимутся выше +10 градусов.
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