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Новости Латвия | 14 мая 2019 | 20:54

Вторник, 14 мая: пасмурно и еще не тепло

Сегодня в Латвии ожидается облачная погода, а в Латгалии возможен дождь. Ветер усилится, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха днем достигнет +10 +15 градусов.

В Риге скорость ветра составит 6-11 метров в секунду. Днём в латвийской столице пасмурно, осадков не прогнозируется. Столбики термометра не поднимутся выше +10 градусов.

LSM
 

Комментарии:

15 мая 2019 11:04 - Didzis

Mums sodien silti.

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