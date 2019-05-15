Вторник, 14 мая: пасмурно и еще не тепло

Овен

21 марта

- 20 апреля

Вам кажется, что вы смогли отодвинуть рамки дозволенного, но это не так. Они могут лишь сомкнуться вокруг вас еще более плотным кольцом. Сегодня вам не стоит идти на риск, даже самый минимальный.