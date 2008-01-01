Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

20 мая

Именины:
Салвис, Селва, Вента / Антон, Давид, Иван, Иосиф

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Телефонные и нетелефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня. Ближе к вечеру вы станете не слишком хорошим собеседником.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
15 .. 17 C
Утро
19 .. 21 C
День
24 .. 26 C
Вечер
18 .. 20 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {1}

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Во время Праздника города Даугавпилсский театр предлагает насладиться спектаклем «Казанова. Генриетта. Венеция»

5. Зато нас по головке погладят! {244}

6. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}

7. 8989 – самый быстрый вызов такси в Даугавпилсе {2}

8. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

9. В Даугавпилсе состоялись «Дни предпринимателей Латгалии 2019»

10. В Даугавпилсской региональной больнице открыто новое отделение ангиографии

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 13 мая 2019 | 09:13

Понедельник, 13 мая: прохладно и дождливо

Пресс-фото

В понедельник на большей части территории Латвии ожидается дождь, утром и днем в западной и центральной части страны - продолжительный, прогнозируют синоптики.

В восточных районах Латвии будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможны грозы. В западных и центральных районах будет облачно.

Количество осадков во всех регионах местами может превысить 10-15 мм.

Днем воздух прогреется до +18..+23 градусов, теплее всего будет в Латгалии.

Северный ветер усилится, во второй половине дня и вечером в Юрмале и Риге его скорость в порывах будет достигать 17 м/сек. В Латгалии будет преобладать слабый восточный ветер.

В Риге в понедельник будет облачно, ожидается дождь и сильный северный ветер. Температура воздуха будет колебаться около +10 градусов.

LSM

Добавить комментарий

 