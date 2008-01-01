Понедельник, 13 мая: прохладно и дождливо

Новости Латвия | 13 мая 2019 | 09:13

Пресс-фото Пресс-фото

В понедельник на большей части территории Латвии ожидается дождь, утром и днем в западной и центральной части страны - продолжительный, прогнозируют синоптики.

В восточных районах Латвии будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможны грозы. В западных и центральных районах будет облачно.

Количество осадков во всех регионах местами может превысить 10-15 мм.

Днем воздух прогреется до +18..+23 градусов, теплее всего будет в Латгалии.

Северный ветер усилится, во второй половине дня и вечером в Юрмале и Риге его скорость в порывах будет достигать 17 м/сек. В Латгалии будет преобладать слабый восточный ветер.

В Риге в понедельник будет облачно, ожидается дождь и сильный северный ветер. Температура воздуха будет колебаться около +10 градусов.

LSM