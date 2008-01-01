Ночь музеев 2019 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее

Новости Культура | 12 мая 2019 | 14:43

ДХКМ ДХКМ

Очередной раз в Даугавпилсе пройдёт одно из самых интересных мероприятий в году – Ночь музеев, тема которой в этом году посвящена воспетому Рудольфом Блауманисом храброму и неподкупному герою давних времён – Талавскому трубачу.

И вновь в эту ночь Даугавпилсский краеведческий и художественный музей откроет свои двери каждому гостю. Девиз мероприятий этой Ночи музеев в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее – «Моё золото – мой народ, моя честь – его честь». Эти строки Рудольфа Блауманиса из поэмы «Талавский трубач» выражают глубочайшую преданность каждого жителя Латвии – себе и латвийскому народу. Они выделяют честь народа и каждого человека как объединяющую и укрепляющую нас силу.

18 мая, в Международную Ночь музеев, приглашаем жителей и гостей города погрузиться в музейную атмосферу, наполненную интереснейшими выставками, новыми открытиями, незабываемыми представлениями и, разумеется, ярким шоу «Дуэт цветов», которое пройдёт в Даугавпилсе впервые.

Музей откроет свои двери посетителям уже в 19.00, и вплоть до 23.00 можно будет осмотреть экспозиции и выставки Даугавпилсского краеведческого и художественного музея: экспозиция «История и культура Даугавпилсского края», выставка из фондов музея «Пусть музыка звучит», выставка «Дорога к храму», выставка интерьера «Реверанс прошлого», выставка «Деньги с душой Латвии. Лат», выставка памяти декана А. Маделана «Любить Бога и служить людям», художественный зал Леонида Баулина, выставка работ Петра Худобчёнка «Двинские зарисовки», выставка Ассоциации художников Даугавпилсского региона «Прикосновение», выставка выпускников магистерской программы «Искусство» Даугавпилсского университета «Идея принимает форму» и экспозиция природы.

Во дворе музея с 19.00 до 22.45 будет организован «Дворик старинных ремёсел», в котором посетители смогут как понаблюдать за стрельбой из лука и метанием топоров, так и испытать свои силы в этих занятиях. Кроме того, здесь можно будет попробовать блюда традиционной латгальской кухни, посетить ярмарку латгальских ремесленников и посмотреть дефиле латгальских археологических костюмов. До 21.00 также будет работать творческая мастерская «Сказки Талавы».

На улице Музея будет размещена большая сцена, на которой с 19.00 до 22.45 будет проходить КОНЦЕРТ НОЧИ МУЗЕЕВ «Мотивы рассказов Талавского трубача». В концерте участвуют: воспитанники и хор Даугавпилсской музыкальной средней школы им. С. Брока, коллективы народных танцев „Laismeņa” и „Daugaveņa”, детско-юношеские центры „Saules stariņi” и „Jaunība”, Ludzas amatnieki”; концерт ведёт Юрис Островскис.

В 23.00 в парке Дубровина – кульминация Ночи музеев 2019: красочное шоу – музыкально-художественный перформанс «ДУЭТ ЦВЕТОВ».

«Дуэт цветов» - абсолютная новинка в Балтии, которая поразит любого зрителя – величественность и великолепие этого шоу разрушит границы реальности. Две огромные, более чем 5-метровые «живые» куклы, подобные фантастическим королевским цветкам выступят дуэтом. Солисты Латвийской Национальной оперы с музыкальным сопровождением исполнят всемирно известные оперные арии.

Приглашаем насладиться мероприятиями Ночи музеев в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее и ощутить волшебство давних времён вместе с нами!



ДХКМ