Во время Праздника города Даугавпилсский театр предлагает насладиться спектаклем «Казанова. Генриетта. Венеция»

Новости Культура | 12 мая 2019 | 14:34

Даугавпилсский театр Даугавпилсский театр

В честь Праздника города 7 июня в 15:30 на сцене Даугавпилсского театра можно будет увидеть один из самых любимых зрителями спектаклей – танцевальную постановку о любви и страсти «Казанова. Генриетта. Венеция».

Автор идеи спектакля и хореограф – Ирина Савельева, в этом году номинированная на Приз танца в категории «Хореограф современного танца», а на международном театральном фестивале «Белая вежа» в Бресте получившая за «Казанову. Генриетту. Венецию» награду «Лучший хореограф».

«Казанова. Генриетта. Венеция» - пластическая фантазия о легендарном авантюристе Джакомо Казанове, в которой экспрессивная музыка и сопровождающие спектакль стихи Марины Цветаевой раскрывают романтическую душу известного любовника.

Это яркое и динамичное шоу с масштабными декорациями и визуальными эффектами, стирающее границу между драматическими актерами и танцевальной труппой; они вместе создают единый художественный мир, передающий атмосферу Венеции 18 века.

Приглашаем жителей Даугавпилса и гостей города посмотреть этот великолепный спектакль, чтобы вместе с труппой Даугавпилсского театра отпраздновать наш общий праздник!

Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520), в кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.



Даугавпилсский театр