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Новости Культура | 12 мая 2019 | 14:29

Ночь музеев в центре Ротко «Ночь стелит серые простыни»

Арт-центр М.Ротко

18 мая 2019 года с 19.00 до 24.00 в Даугавпилсском арт - центре имени Марка Ротко состоится Ночь музеев с объединенным названием «Ночь стелит серые простыни».

В русле повествований о столетии Латвии и столетии боёв за Свободу тематика Ночи музеев в 2019 году - воспетый Рудольфом Блауманисом Талавский трубач. В круговороте времени оружие героев не только меч или копье, но и слово и кисть. Сила и могущество искусства разрушают представления, стереотипы, стены и границы.

В Даугавпилсском арт - центре имени Марка Ротко во тьме Ночи музеев под покровом таинственности засветятся самые яркие произведения художников региона и всего мира. Посетители смогут насладиться мечтами и реальностью на выставке группы графики острова Фюн, почувствовать покой и напряженность в искусстве Латгальского региона, и экспрессию на персональной выставке Майи Берзини «Мне нравится».

Только во время Ночи музеев, в Центре Ротко покажут выставку фотографий известного литовского медиа-художника Remigijus Venckus «Solaris», которая создана, влиянием идей польского философа Станислава Лема из научно- фантастического романа «Solaris».

Специально для Ночи музеев готовятся два новых проекта в сотрудничестве с Даугавпилсской школой искусств и дизайна «Saules skola». В арт - центре покажут первые экспериментальные видео программы «Мультимедиа дизайн», созданные под руководством режиссера и художницы Айи Блей. Рядом будут демонстрироваться работы учеников образовательной программы «Фото дизайн», собранные педагогом и художником Айваром Булем.

Еще одна новинка Ночи музеев этого года - сотрудничество с Латвийским центром современного искусства. На улице Хоспиталю, 8 с 19.00 до 22.00 можно увидеть до сих пор не виданную выставку «В воздухе», которая в своеобразном виде откроет новейшие тенденции в современной керамике.

В ночь музеев Арт-центра им. Марка Ротко и Латвийский центр современного искусства предлягают ряд бесплатных мероприятий. В свою очередь постоянную экспозицию «Марк Ротко. Жизнь и искусство» с оригиналами работ Марка Ротко, можно будет посмотреть за входную плату.
 

Арт-центр М.Ротко

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