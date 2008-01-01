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Новости Спорт | 12 мая 2019 | 14:24

Чемпионами Чехии стали каратисты Денис Куранов и Алиса Иванько

SOCHIN

4-5 мая 2019 года в Чехии , г.Усти-над-Лабем, состоялся Открытый Чемпионат Чехии по каратэ (XXXII CZECH GRAND PRIX KARATE OPEN CUP), в котором отлично выступили спортсмены даугавпилсского клуба SOCHIN.

Чемпионат собрал 1049 спортсменов из 80 кубов 19 стран и проводился в категориях - КАТА (показательные выступления или "бой с тенью"), Командные КАТА, КУМИТЭ (поединки), Командное КУМИТЭ (стенка на стенку).

Даугавпилс представляла команда SOCHIN каратэ клуба. Кроме нашего клуба от Латвии выступали команды из Юрмалы и Саласпилса.

Спортсмены SOCHIN выступали во всех категориях, кроме того, в поединках - в более тяжелой весовой категории и в более возрастной категории.

Результаты выступления команды SOCHIN:
Чемпионы Чехии - Денис Куранов (U-21 Open), Алиса Иванько (U-21 Open),
2 место - Сергей Кудлис, Николай Романцевич, Денис Куранов, Николай Романцевич, Максим Линденов.
3 место - Денис Куранов, Максим Линденов, Элина Сафронова, Алиса Иванько, Николай Романцевич.
3 место в категории MASTERS KATA - Сергей Иванько.
3 место в командном ката -команда SOCHIN (совместно со спортсменкой из Саласпилс каратэ клуба).
3 место в командных поединках (стенка на стенку) - команда SOCHIN девушки, - Алиса Иванько, Элина Сафронова.

Всего - 2 золота, 3 серебро, 9 бронза. В общекомандном (клубном) зачете - 11 место. По странам из 19, Латвия - 4 место.

SOCHIN каратэ клуб благодарит за оказание поддержки в поездке - мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша,1-го вице-мэра Игоря Прелатова, управляющую делами думы Жанну Кобзеву, директора автопарка Сергея Михайлова, особо - коллектив YOGGI BEAR.
 

SOCHIN

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