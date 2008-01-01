В Латгале в автоаварии погибли два человека

Новости Происшествия | 12 мая 2019 | 11:53

Пресс-фото Пресс-фото

В субботу, 11 мая, в ДТП пострадали 27 и погибли четыре человека, сообщили агентству LETA в Госполиции. Два человека погибли в ДТП в Латгале, по одному — в Земгале и Видземе.

В субботу в 06.10 в Карсаве на ул. Венибас автомашина BMW врезалась в дерево, водитель и пассажирка машины погибли, еще один пассажир в ДТП пострадал и был доставлен в больницу.

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