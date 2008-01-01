Президент поздравил всех матерей с праздником

Новости Латвия | 12 мая 2019 | 11:42

Пресс-фото Пресс-фото

Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне в День Матери желают всем матерям, чтобы их любовь и душевное тепло объединяли семьи.

В опубликованном президентской канцелярией поздравлении с Днем Матери Вейонис подчеркивает: «Ваша любовь и бескорыстная забота переполняют ваши сердца и сердца ваших детей, ваша поддержка и жизненная мудрость укрепляют и помогают преодолевать трудности».

«Пусть ваша любовь и душевное тепло будут с вашими детьми и внуками и в праздники, и в будни!», - говорится в поздравлении.

LSM