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Новости Латвия | 10 мая 2019 | 11:49

На выходных ожидается теплая погода

D-fakti.lv

В субботу и воскресенье температура воздуха повысится до +17..+22 градусов, чуть прохладнее будет на побережье, прогнозируют синоптики.

На выходных будет слабый ветер, ночью местами ожидается туман. В субботу на крайнем востоке страны возможен затяжной дождь, в других регионах Латвии ожидаются кратковременные осадки. В воскресенье небольшие осадки возможны только на востоке страны.

По прогнозам Global Forecast System, в понедельник в Курземе ожидается дождливая и прохладная погода — температура воздуха не превысит +9 градусов. В то же время на востоке воздух может прогреться до +23 градусов, возможны грозовые ливни.

По прогнозам синоптиков, со вторника по всей Латвии станет прохладнее. В некоторых регионах по ночам температура воздуха местами может опуститься немного ниже нуля.

LSM

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