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Новости Общество | 9 мая 2019 | 20:30

В Даугавпилсе 9 мая — шествие, митинг, концерты и салют

LSM

Мероприятия, посвященные 74-летию разгрома нацистской Германии во Второй мировой войне, в Даугавпилсе организовало Даугавпилсское общество борцов антигитлеровской коалиции (ДОБАК). Формат праздника остается неизменным в течение многих лет.

От сквера Славы до парка Дубровина прошло шествие, в котором участвовал и «Бессмертный полк». В парке у мемориала павшим воинам состоялся митинг, на митинге выступили председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш, генконсулы России и Белоруссии Андрей Владимиров и Владимир Климов, представители православной, старообрядческой и католической конфессий, глава ДОБАК Лариса Задохина и председатель общества военных пенсионеров Иван Шилов. Митинг завершился минутой молчания и возложением венков и цветов.

Далее на площади Виенибас состоялся концерт гостей из Пскова — студентов и преподавателей Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Большой вечерний концерт начнется в 19:00 также на площади Виенибас: кроме местных коллективов и солистов, на сцену выйдет участник шестого сезона шоу «Голос» Александр Казаков со своей группой Da’Ba. На 22:00 запланирован праздничный салют.

LSM

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