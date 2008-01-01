Даугавпилс дает «Импульс» предпринимателям

Новости Экономика | 9 мая 2019 | 20:14

В Даугавпилсе с 2014 года работает программа «Импульс». Городская дума готова дать до семи тысяч евро на бизнес-проект, который должен стартовать в течение года. Но треть расходов предприниматель берет на себя. В первых числах мая начался новый этап приема заявок — он продлится до августа, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Программа «Импульс» в Даугавпилсе задумана как поддержка предпринимателям, у которых есть свежая бизнес-идея, но нет денег, чтобы запустить её в ближайшее время. За четыре года городская дума поддержала 37 идей. Одна из них — сувенирные автоматы. Художница Сандра Поплавская-Римицане придумала поставить в Даугавпилсе два автомата, в которых по принципу почтовых пакоматов может купить сувениры от латгальских художников.

«Давно хотела свою галерею, где можно было бы продавать работы, делать выставки, но потом я поняла, что это нерентабельно. Мы как-то с мужем ехали в Резекне и по дороге начали разговаривать на эту тему, и эта мысль просто прилетела ниоткуда. Потом смотрели, что-то похожее есть в мире, но именно то, что мы придумали — такого нет больше», — отметила она.

Автоматы заказали в Китае. В Даугавпилс посылка придёт в июне. В каждый сувенирный шкаф помещается по 152 изделия. Один поставят на улице Ригас, второй — в крепости. Этот проект получил 7000 евро. Почти все деньги ушли на покупку оборудования.

«Конечно, это бизнес-проект — и мы хотим зарабатывать на этом. Но увидим. Может быть, Даугавпилс не то место, где много туристов, но это начало, чтобы попробовать. Нам тут легче начать, а потом посмотрим. У нас план такой — может быть, и по всей Латвии», — добавила она.

В прошлом году в конкурсе участвовала и компания SMD Baltic, которая в Даугавпилсе работает три года: занимается производством электроники на заказ. На заводе работает около 80 человек. Представитель предприятия Павел Левин объяснил, что компания купила дополнительное оборудование, благодаря чему получилось привлечь новых клиентов. По гранту завод получил 7000 евро.

«Мы закупили оборудование, которое позволяет нам устанавливать микросхемы в корпусе PDR — это микросхемы, в которых выводы не видны, и без данного оборудования возможность их установки есть только на специализированной линии, которая у нас есть, но линию нецелесообразно запускать на маленькие партии. Это оборудование позволяет нам делать маленькие партии. Заказчики часто просят сделать прототип — это 5-10 плат, а с получением заказов на прототипы мы потом получаем заказы на крупные партии», — пояснил Левин.

В 2016 году в Даугавпилсе начал работу первый велопрокат. Один из авторов этого проекта Николай Петрович рассказал, что его команда получила 4500 евро, большая часть была потрачена на покупку велосипедов. Первое время ушло на поиск выгодной бизнес-модели, которую выбрали в 2017 году: сотрудничество с гостиницами. С прошлого года идея приносит стабильный доход.

«Первые вызовы, с которыми мы столкнулись — кроме нас в тот же год с такой же идеей заявки подали 5 или 6 команд. Но за счёт того, что у нас уже были договорённости с компаниями, которые были готовы с нами сотрудничать, выбрали именно нас. Когда мы подавали проект, у нас было полностью готово видение, как это будет происходить. Грант, который мы получили, просто ускорил процесс», — рассказал он.

В течение трёх лет общая сумма дотации не меняется — это 60 000 евро. Максимум, который может получить предприниматель — 7000 евро, но деньги гранта — это только 75% сметы проекта. Руководитель отдела развития бизнеса Владимир Надеждин объяснил, что предприниматель, рассчитывая на 7 тыс евро, должен будет вложить минимум 2,5 тыс евро.

«Кроме того есть много издержек, которые дума не поддерживает — зарплата, налоги, сделки с недвижимостью. Это всё оплачивается на 100% самим предпринимателем», — добавил он.

Деньги можно потратить на оборудование, создание домашней страницы, если это необходимо, регистрацию патента. Проект надо запустить в течение года, а затем ещё один год дума следит за работой.

«Если не учитывать 2018 год, который ещё в работе, поддержано 37 проектов. За всё это время было три отказа. Бывают такие случаи, но три из 37 — это немного. Два года, фактически, дума отслеживает ведение бизнеса — с момента заключения договора. Можно сказать, что большой плюс. Мы недавно проверяли по Lursoft, все 34 фирмы работают», — подчеркнул Надеждин.

Деньги город выделяет из своего бюджета. В среднем каждый год проекты подаёт около 30 предпринимателей.

LSM

