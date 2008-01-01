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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

9 мая

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Сегодня вы, возможно, столкнетесь с необходимостью отчаянно сопротивляться. Это занятие отнимет у вас массу сил и времени, зато закалит для последующих битв.

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Новости Латвия | 9 мая 2019 | 20:07

Четверг, 9 мая: начинается потепление

В четверг порывистый восточный ветер принесет в Латвию более теплый воздух, прогнозируют синоптики.

Днем восточный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 10-15 метров в секунду. Воздух прогреется до +15..+19 градусов, на побережье Рижского залива - до +10..+14 градусов.

День будет солнечным, осадков не ожидается.

В Риге восточный, юго-восточный ветер усилится до 12 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

LSM
 

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