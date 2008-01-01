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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
9 мая
День Европы, День Победы
Именины:
Эйнарс, Эдвинс, Клавс / Василий, Георгий, Глафира
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Сегодня вы, возможно, столкнетесь с необходимостью отчаянно сопротивляться. Это занятие отнимет у вас массу сил и времени, зато закалит для последующих битв.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 9 мая 2019 | 20:07
Четверг, 9 мая: начинается потепление
В четверг порывистый восточный ветер принесет в Латвию более теплый воздух, прогнозируют синоптики.
Днем восточный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 10-15 метров в секунду. Воздух прогреется до +15..+19 градусов, на побережье Рижского залива - до +10..+14 градусов.
День будет солнечным, осадков не ожидается.
В Риге восточный, юго-восточный ветер усилится до 12 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +18 градусов.
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