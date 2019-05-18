Ночь музеев в Даугавпилсе 2019

Новости Культура | 9 мая 2019 | 20:01

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“Моё золото – мой народ, моя честь – его честь” – эти строки Рудольфа Блауманиса из поэмы «Талавский трубач» выражают глубочайшую преданность каждого жителя Латвии – себе и латвийскому народу. В этом году тема Ночи музеев выделяет честь народа и каждого человека как объединяющую и укрепляющую нас силу.

Думая о наших семьях, роде и народе, приглашаем жителей и гостей города 18 мая, в Международную Ночь музеев, окунуться в музейную атмосферу, наполненную интереснейшими выставками, яркими шоу, новыми открытиями и незабываемыми представлениями.

Волшебство Ночи музеев в Даугавпилсе приглашают ощутить 9 туристических объектов, образовательных учреждений и обществ.

ДАУГАВПИЛССКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

(ул. Ригас 8, Даугавпилс, телефон: +371 65424155, +371 20203713, www.dnmm.lv)

“МОЁ ЗОЛОТО – МОЙ НАРОД, МОЯ ЧЕСТЬ – ЕГО ЧЕСТЬ”

Время проведения 19.00 - 24.00

19.00 - 23.00 Осмотр экспозиций и выставок Даугавпилсского краеведческого и художественного музея:

Экспозиция «История и культура Даугавпилсского края»

Выставка из фондов музея «Пусть музыка звучит»

Выставка «Дорога к храму»

Выставка интерьера «Реверанс прошлого»

Выставка «Деньги с душой Латвии. Лат»

Выставка памяти декана А. Маделана «Любить Бога и служить людям»

Художественный зал Леонида Баулина

Выставка работ Петра Худобчёнка «Двинские зарисовки»

Выставка Ассоциации художников Даугавпилсского региона «Прикосновение»

Выставка выпускников магистерской программы «Искусство» Даугавпилсского университета «Идея принимает форму»

Экспозиция природы

19.00 - 22.45 „Дворик старинных ремёсел”:

- Стрельба из лука и метание топоров

- Блюда латгальской кухни

- Ярмарка латгальских ремесленников

- Дефиле латгальских археологических костюмов (музейный дворик, вход с ул. Музея).

19.00 - 21.00 Творческая мастерская „Сказки Талавы”

19.00 - 22.45 КОНЦЕРТ НОЧИ МУЗЕЕВ „Мотивы рассказов Талавского трубача” - участвуют:

- Воспитанники и хор Даугавпилсской музыкальной средней школы им. С. Брока

- Коллективы народных танцев „Laismeņa” и „Daugaveņa”

- Детско-юношеский центр „Saules stariņi”, „Jaunība”

- „Ludzas amatnieki”

- Юрис Островскис („Dvinskas muzikanti”) (Сцена на ул. Музея)

23.00 - 00.00 Заключение Ночи музеев: красочное шоу – музыкально-художественный перформанс «ДУЭТ ЦВЕТОВ» (ул. Ригас 8).

ДАУГАВПИЛССКИЙ ЦЕНТР ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА

(ул. 18 ноября 8, Даугавпилс, телефон: +371 65425302)

“МЕРЦАЕТ КРАСНЫЙ ОГОНЬ ФАКЕЛОВ”

Время проведения 19.00 - 23.00

Осмотр выставки и мастерской керамиков.

Показательные выступления студии народно-прикладного искусства «Латгале».

МУЗЕЙ «ЕВРЕИ В ДАУГАВПИЛСЕ И ЛАТГАЛИИ»

(ул. Циетокшня 38, Даугавпилс, телефон: +371 29548760)

“СИНАГОГА – ЧЕСТЬ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА”

Время проведения 20.00 - 00.15

20.00 - 21.20, 21.30 - 22.50, 23.00 - 00.15 Рассказ: „Синагога – золото и честь еврейского народа” (Свиток Торы. Как проходит богослужение. Традиции, праздники, кухня, религиозные принадлежности евреев).

Осмотр выставок «Выдающиеся евреи Даугавпилса», «Выдающиеся евреи Латгалии», «Б. Гинзбург – король чаёв». Знакомство с экспозицией музея. Угощение мацой.

*20 мая 10.30 - 12.00 Рассказ: „Синагога – золото и честь еврейского народа”

МУЗЕЙ ШМАКОВКИ

(ул. Ригас 22a, Даугавпилс, телефон: +371 65422818, +371 26444810, www.smakovka.lv)

«ПОЮТ МУЖЧИНЫ ТАМ СВОИ ПЕСНИ, ПЛАЧУТ ЖАЛОБНО ДЕВУШКИ»

Время проведения 18.00 - 23.00

18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.30, 21.00, 21.40, 22.20 Экскурсии в сопровождении гида на латышском и русском языках (максимальное число человек в группе – 50)

Во время мероприятия будет проходить викторина среди участников экскурсий.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА И ИСКУССТВА “SAULES SKOLA”

(ул. Саулес 6/8, Даугавпилс, телефон: +371 20217446, www.saules.lv )

“В ПОБЕДОНОСНОМ ЛИКОВАНИИ ДЕВУШКИ ПЛЕТУТ ВЕНКИ”

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ И НОЧЬ МУЗЕЕВ В ШКОЛЕ «САУЛЕС»

Время проведения 12.00 - 23.00

12.00 - 18.00 День открытых дверей – знакомство с образовательными программами школы, помещениями, выставками. Творческие мастерские.

18.00 - 23.00 Ночь музеев в школе «Саулес». Экскурсии, посещение выставок.

22.00 - 22.30 Показ мод и концерт ансамбля «АКВАРЕЛЬ» «БЫТЬ ВМЕСТЕ И РАДОВАТЬСЯ!»

ДАУГАВПИЛССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ДАУГАВПИЛССКОГО УНИВЕРСИТЕТА

(ул. Варшавас 26a, Даугавпилс, телефон: +371 65437943, www.dmk.lv)

Время проведения 18.00 - 22.00

Осмотр экспозиций «Мои латвийские рассказы» и «Экспозиция истории медицины», развлекательная программа для взрослых и детей.

ДАУГАВПИЛССКИЙ ДРОБОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД

(ул. Варшавас 28, Даугавпилс, телефон: +371 27766655, www.dsr.lv)

“ГЛАС НАД ГОРОДОМ”

Время проведения 18.00 - 22.00

Инсталляция в башне „Высочайший Талавский трубач”.

Открыт исторический цех обработки дроби и экспозиция. Развлекательная программа и игры во внутреннем дворе.

ДАУГАВПИЛССКАЯ КРЕПОСТЬ

(Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости, ул. Николая 5, Даугавпилс, телефон: +371 65424043, https://www.facebook.com/Daugavpils.cietoksnis/)

“ТРУБАЧ БОДРСТВУЕТ”

Время проведения 19.00 - 24.00

19.00 - 20.30, 21.00 - 22.30 Экскурсии на латышском языке по объединённому маршруту «Тропа защитника и разведчика крепости»

19.30 - 21.00, 21.30 - 23.00 Экскурсии на русском языке по объединённому маршруту «Тропа защитника и разведчика крепости» (ул. Николая 5)

20.00 - 21.00 Концерт Ночи музеев (за Николаевскими воротами, 1-ый береговой люнет Даугавпилсской крепости)

19.00 - 23.00 Фотовыставка, посвященная столетию Латвийской армии «4-ая Земгальская дивизия в Даугавпилсской крепости (1920-1940) и уголок художников (капонир 6-ой кордегардии)

18.30 - 19.00 Танцы в старинном духе вместе с танцевальным обществом „Dinaburg 1812” (перед Николаевскими воротами)

19.00 - 24.00 Ресторан “Plaza” на 2-ом этаже помещений провиантского магазина (за отдельную плату) и художественная выставка Софии Шабуневич (ул. Николая 9)

19.00 - 24.00 «Выставка стилизованной исторической одежды Dinaburg 1812» (ул. Николая 3, вход за пожертвования)

20.00 - 22.00 Знакомство с природой Даугавпилсской крепости в защитном рве, испытания ультразвукового локатора, вхождение в образ летучей мыши, рассказы об обитателях крепостного вала и рва в Даугавпилсском центре летучих мышей (ул. Николая 3)

18:00 - 23:00 Информативная палатка (ул. Николая 5)

ДАУГАВПИЛССКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ ИМ. МАРКА РОТКО

(ул. Михаила 3, Даугавпилс, телефон: +371 654 30248, +371 654 30273, www.rothkocenter.com)

“НОЧЬ ПОСТИЛАЕТ СЕРЫЕ ПРОСТЫНИ”

Время проведения 19.00 - 24.00

Покой и напряжение в искусстве латгальского региона.

Мечты и реальность в групповой выставке мастерской графики острова Фюн

Экспрессии Майи Берзини в персональной выставке «Мне нравится»

Инсталляция ощущений и мультимедийные проекции.

19.00 - 22.00 Неизвестное в выставке современной керамики «В воздухе!» Центр современной керамики Латвии, ул. Госпиталя 8.

Чтобы не заблудиться в круговерти чудес Ночи музеев, 18 мая во всех местах проведения мероприятий будут выдаваться карты Ночи музеев, которые помогут участникам мероприятия найти путь к самым интересным объектам. Они будут также доступны на домашней странице Даугавпилсского самоуправления - www.daugavpils.lv, странице Даугавпилсского краеведческого и художественного музея - www.dnmm.lv и странице Даугавпилсского центра туристической информации - www.visitdaugavpils.lv.

Организаторы мероприятия позаботились о доступности общественного транспорта для жителей и гостей города. В ночь с 18.05.2019. на 19.05.2019. будут организованы дополнительные рейсы, о которых будет сообщено дополнительно.

Желаем всем волшебной Ночи музеев – 2019!



ДХКМ