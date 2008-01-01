Яркая и талантливая душа Велты Лоце раскрылась на выставке в крепости

Новости Культура | 8 мая 2019 | 20:16

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25 апреля 2019 года, в художественной Арт-галерее «Белая лошадь» в Даугавпилсской крепости состоялось открытие персональной выставки картин известной художницы Велты Лоце. На выставке представлены 86 работ, написанных маслом – деревенские пейзажи, натюрморты, цветы, портреты.

Имя Велты Лоце, уроженки Даугавпилса, хорошо известно в городе и за его пределами. Активная и энергичная, полная творческий идей женщина не только пишет картины, проводит благотворительные вечера и мастер-классы в социальных и культурных учреждениях, но и поет, увлекается восточными танцами. А в 2014 году, по итогам конкурса сочинений о лучших людях города, Велта Лоце была удостоена титула “Гордость Даугавпилса”; является членом Ассоциации свободных художников Латгалии, руководителем художественной студии «Колоритный мир» при Центре белорусской культуры.

В.Лоце впервые взялась за кисть в 2010 году. Не имея художественного образования и являясь самодеятельным художником, за это время написала более 200 полотен, с которыми неоднократно выставлялась на многочисленных персональных и коллективных выставках в Латвии, Литве, Великобритании; персональные выставки неоднократно проводились в Белорусском доме. Кстати, именно здесь впервые открыли новое имя самодеятельной художницы для широкой публики, и с тех пор, что называется, «понеслось»: бесконечные выставки, презентации, поездки, вечера; пишет много картин, темы для которых находит везде и всюду, но в первую очередь в своем воображении.

До сих пор самодеятельная художница, по ее словам, не разбирается в стилях и жанрах изобразительного искусства, считая, что написанные ею картины должны радовать зрителей, быть им понятными и создавать хорошее настроение; главное, чтобы во всем была гармония: в цветах и красках, мироощущении, миропонимании и философии жизни.

Открытие выставки в галерее было таким же позитивным и жизнерадостным, как и сама художница. После эмоциональной вступительной речи Велты, выступающей еще в роли ведущей своего вечера, очень интересный и увлекательный сценарий которого сама же и составила, много теплых проникновенных слов в ее адрес прозвучало от коменданта крепости Яниса Островского, гостеприимной хозяйки галереи «Белая лошадь» Ирены Войтане, от руководителя Центра белорусской культуры Жанны Романовской и методиста ЦБК Марии Пометько, руководителя Ассоциации свободных художников Латгалии Марии Сафроновой и др..

На вернисаже с необычной театрализованной программой выступила арт-группа "NEOСФЕРА", окунувшая зрителей в сказочную страну красок. А вокальный ансамбль «Пралески» Центра белорусской культуры «завел» всех задорным исполнением белорусских и латышских песен; подпевали и зрители, и сама Велта.

Все представленные на выставке работы без названия, так как художница уверена, что каждый зритель разглядит на ее картине что-то свое, именно то, что захочет увидеть. Сочные краски, яркие и узнаваемые латгальские пейзажи, живописные натюрморты создают у зрителей праздничное настроение, светлые и теплые эмоции, наталкивают на философские размышления о жизни.

Выставка замечательных картин Велты Лоце, написанных рукой талантливой художницы, будет открыта в художественной галерее «Белая лошадь» в Даугавпилсской крепости до 15 мая 2019 года. Приглашаем!



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