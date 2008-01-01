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Новости Происшествия | 8 мая 2019 | 19:56

В Даугавпилсе задержан лидер преступной группировки

Пресс-фото

В Даугавпилсе за хранение и реализацию наркотиков в крупном размере задержан лидер преступной группировки, сообщила представитель Латгальского регионального управления Госполиции Илга Тейване-Трейновска, пишет ЛЕТА.

Полиция получила информацию о человеке, который предположительно связан с незаконным оборотом наркотических веществ. Вначале был задержан мужчина 1995 г. рожд., а также конфискован амфетамин в большом объеме.

Был начат уголовный процесс, в ходе расследования которого полиция вышла на лидера преступной группировки 1969 г. рожд. и задержала его.

В среду, 8 мая, суд выдал санкцию на арест задержанного.

Делфи

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