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Новости Происшествия | 8 мая 2019 | 19:52
Мужчина осужден на 15 лет за убийство на остановке в Даугавпилсе и сбыт наркотиков
Суд Даугавпилса за убийство мужчины на автобусной остановке в Даугавпилсе и незаконный оборот в большом объеме наркотических веществ осудил обвиняемого Владислава Степанова на 15 лет лишения свободы, сообщает агентство LETA со ссылкой на помощника председателя суда Айю Трокшу-Трашко.
Степанов признан виновным по части 116 Уголовного кодекса "убийство" и по части 132 УК — за "угрозу убийства и причинение тяжких телесных повреждений". Учитывая оба наказания, ему определен тюремный срок в размере 12 лет и одного месяца.
Однако, учитывая недавно рассмотренное другое уголовное дело, по которoму Степанов обвинялся в изготовлении, приобретении, хранении, перевозке и пересылке наркотиков и психотропных веществ в большом размере, окончательное наказание ему определено в размере 15 лет тюрьмы с пробационным надзором сроком на три года, а также лишение водительских прав на 4 года и 6 месяцев. Кроме того, обвиняемый должен выплатить компенсацию в размере 2150 евро.
3 января 2018 года в Даугавпилсе, на улице Циетокшня на автобусной остановке получил тяжкие телесные повреждения и умер на месте происшествия мужчина 1984 г.р. По данным полиции, между двумя мужчинами, которые, возможно, раньше были знакомы между собой, возник конфликт. В результате один из мужчин ударил другого ножом. В муниципальной полиции Даугавпилса уточнили, что конфликт не был длительным, поэтому быстро заметить его и предотвратить преступления у полиции не было возможности.
Степанов был задержан на следующий день после преступления, вечером 4 января в Огре. В задержании участвовали Главное управление сыскной полиции Госполиции и сотрудники противотеррористического отряда "Омега".
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