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8 мая
День памяти и примирения, посвященный памяти жертв второй мировой войны
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Сегодняшний день стоит посвятить дому и семье, насколько это представляется возможным. Не делайте нынче крупных покупок - есть риск, что они окажутся неудачны.
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Новости Общество | 8 мая 2019 | 19:42
В Даугавпилсе почтили память жертв Второй мировой войны
По многолетней традиции в Даугавпилсе 8 мая почтили память жертв Второй мировой войны и возложили цветы на восьми братских кладбищах и мемориалах города.
Начались мероприятия у мемориала павшим воинам в парке Дубровина, продолжились на Гарнизонном кладбище и братских кладбищах в разных микрорайонах, а также на местах захоронений жертв нацизма в Погулянке, Гайке и Крепости, где находился концлагерь «Шталаг-340». Завершились мероприятия на центральном Братском кладбище, там была отслужена лития в честь воинов, погибших в годы Второй мировой войны.
В возложениях цветов и траурных церемониях приняли участие руководители городского самоуправления, духовенство, местные и столичные политики, дипломаты, представители многих общественных организаций и национально-культурных обществ, школьники.
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