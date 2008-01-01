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8 мая

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Новости Общество | 8 мая 2019 | 19:42

В Даугавпилсе почтили память жертв Второй мировой войны

D-fakti.lv

По многолетней традиции в Даугавпилсе 8 мая почтили память жертв Второй мировой войны и возложили цветы на восьми братских кладбищах и мемориалах города.

Начались мероприятия у мемориала павшим воинам в парке Дубровина, продолжились на Гарнизонном кладбище и братских кладбищах в разных микрорайонах, а также на местах захоронений жертв нацизма в Погулянке, Гайке и Крепости, где находился концлагерь «Шталаг-340». Завершились мероприятия на центральном Братском кладбище, там была отслужена лития в честь воинов, погибших в годы Второй мировой войны.

В возложениях цветов и траурных церемониях приняли участие руководители городского самоуправления, духовенство, местные и столичные политики, дипломаты, представители многих общественных организаций и национально-культурных обществ, школьники.

LSM

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