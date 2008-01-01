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8 мая
День памяти и примирения, посвященный памяти жертв второй мировой войны
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Новости Латвия | 8 мая 2019 | 19:37
В конце недели ожидается существенное потепление
Первую неделю мая температура в Латвии была примерно на три градуса ниже климатической нормы. Однако холодная волна приближается к концу, и в ближайшие дни станет значительно теплее.
Так, в пятницу и субботу ночью уже не будет заморозков, температура не опустится ниже +5..+10 градусов. Днем воздух прогреется до +15..+20 градусов, а в субботу местами будет +23. Кроме того, ожидается малая облачность и слабый ветер.
Впрочем, уже в воскресенье станет прохладнее. В начале следующей недели возможны заморозки, но точный прогноз пока неизвестен, поскольку холодная волна может Латвию миновать.
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