В конце недели ожидается существенное потепление

Новости Латвия | 8 мая 2019 | 19:37

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Первую неделю мая температура в Латвии была примерно на три градуса ниже климатической нормы. Однако холодная волна приближается к концу, и в ближайшие дни станет значительно теплее.

Так, в пятницу и субботу ночью уже не будет заморозков, температура не опустится ниже +5..+10 градусов. Днем воздух прогреется до +15..+20 градусов, а в субботу местами будет +23. Кроме того, ожидается малая облачность и слабый ветер.

Впрочем, уже в воскресенье станет прохладнее. В начале следующей недели возможны заморозки, но точный прогноз пока неизвестен, поскольку холодная волна может Латвию миновать.

LSM