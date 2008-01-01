С праздником Великой Победы!

Новости Общество | 7 мая 2019 | 21:06

Пресс-фото Пресс-фото

Дорогие ветераны войны и труженики тыла! Уважаемые жители консульского округа! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе примите самые искренние поздравления с Днём Победы!

В этот праздничный день «со слезами на глазах» мы имеем возможность ещё раз высказать слова сердечной благодарности всем фронтовикам, партизанам и труженикам тыла за то, что они выстояли, выстрадали и победили! Дорогие ветераны, для всех поколений Вы останетесь примером стойкости духа, мужества и преданности родной земле!

В этот день всех без исключения хочется поздравить с этим замечательным праздников мира! Фронтовикам, партизанам и труженикам тыла, находящимся среди нас, желаем крепкого здоровья, заботы и любви близких! Отдавшим жизнь ради Победы, пусть земля будет пухом, а в нашей памяти их подвиг останется навечно!

С праздником!



Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе В.В.Климов