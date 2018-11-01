Ушли в мир иной...

Лев

23 июля

- 23 августа

Не позволяйте мыслям, а тем более - чувствам, отражаться на вашем лице сегодня. Кто-то будет весьма внимательно следить за вашей мимикой, и не факт, что ему следует показывать, что у вас на душе.