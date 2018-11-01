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Новости Культура | 8 мая 2019 | 19:53

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 2 по 8 мая 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 10 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Andrejeva Tatjana (05.03.1955 - 03.05.2019)
Kokina Raisa (18.11.1945 - 05.05.2019)
Lahovitijs Sergejs (19.02.1963 - 06.11.2018)
Petrovs Valērijs (12.07.1956 - 03.05.2019)
Semeško Jevgenijs (15.04.1929 - 01.05.2019)
Sušincevs Anatolijs (26.07.1928 - 04.05.2019)
Ščogoļeva Anastasija (20.04.1953 - 06.05.2019)
Višņakovs Jevgeņijs (04.04.1946 - 07.05.2019)
Voroncova Vera (08.11.1943 - 06.05.2019)
Voroņecka Lūcija (04.04.1928 - 07.05.2019).
 

D-fakti.lv

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