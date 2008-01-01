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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Культура | 7 мая 2019 | 20:44
Краеведу Залману Якубу – 100
2019 года 8 мая в 14:00 в Даугавпилсском художественно-краеведческом музее состоится открытие выставки «Краеведу Залману Якубу – 100».
Залман Якуб (1919-2009) kраевед, Почетный даугавпилчанин (2005),
aвтор книг по истории города «Даугавпилс в прошлом» (1998), «Город Даугавпилс. Хронологический обзор. 1275-2001» (2002), а также cоавтор первых трех книг «Евреи в Даугавпилсе».
З. Якуб родился в Даугавпилсе в семье ремесленника. Окончил еврейскую школу, ремесленное училище, где освоил профессию столяра. Участник Второй мировой войны, в январе 1942 г. был призван в армию, воевал минометчиком в составе 43 Латышской стрелковой дивизии. Освобождал Латвию, дошел до Берлина, награжден орденами и медалями. Долгие годы проработал на предприятии «Союзутиль», а все свободное время посвящал главному увлечению всей жизни - изучению истории родного города и Холокоста в Латгалии. Более 600 его статей опубликовано не только в Латвии, но и за рубежом.
ДХКМ
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