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Новости Спорт | 7 мая 2019 | 20:35

Даугавпилсские боксёры отлично выступили в Вильнюсе

Пресс-фото

4 мая 2019 года в Вильнюсе проходил Открытый чемпионат г. Вильнюса по боксу, в котором участвовали около 80 спортсменов из городов Литвы и Латвии.

Турнир проходили по 3 возрастным группам 2007-2008, 2005-2006, 2003-2004 годов рождения. Честь Даугавпилса под руководством тренера Алексея Фатичева защищали боксёры спортивной школы индивидуальных видов спорта (ШИВС).

В личном зачёте турнира в составе сборной Латвии даугавпилсские боксёры выступили:
1-е место - Роман Ильин, Эдвин Папино, Николай Замятин,
2-е место - Кирилл Папино, Никита Еруман.

Сейчас идёт централизованная подготовка спортсменов к чемпионату Даугавпилса, который пройдёт 8-9 июня.
 

D-fakti.lv

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