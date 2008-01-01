Даугавпилсские боксёры отлично выступили в Вильнюсе

Новости Спорт | 7 мая 2019 | 20:35

Пресс-фото Пресс-фото

4 мая 2019 года в Вильнюсе проходил Открытый чемпионат г. Вильнюса по боксу, в котором участвовали около 80 спортсменов из городов Литвы и Латвии.

Турнир проходили по 3 возрастным группам 2007-2008, 2005-2006, 2003-2004 годов рождения. Честь Даугавпилса под руководством тренера Алексея Фатичева защищали боксёры спортивной школы индивидуальных видов спорта (ШИВС).

В личном зачёте турнира в составе сборной Латвии даугавпилсские боксёры выступили:

1-е место - Роман Ильин, Эдвин Папино, Николай Замятин,

2-е место - Кирилл Папино, Никита Еруман.

Сейчас идёт централизованная подготовка спортсменов к чемпионату Даугавпилса, который пройдёт 8-9 июня.



D-fakti.lv