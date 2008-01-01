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Новости Общество | 7 мая 2019 | 19:03

Будет прервана подача горячей воды в жилые дома

В домах, находящихся на обслуживании SIA „DDzKSU”, завершился отопительный сезон. Специалисты предприятия начинают плановый ремонт для подготовки жилого фонда к следующему отопительному сезону.

Принимаются заявки жителей на выполнение работ в отопительных системах, в том числе на слив горячей воды и заполнение системы, замену радиаторов, перенос или замену полотенцесушителей. Заявки можно подавать лично в ПЖКХ (ул.Лиепаяс 21, Даугавпилс, т. 654-34043, 654-07273) или по электронной почте: pasts@ddzksu.lv.

Дополнительно информируем, что поставщик теплоэнергии PAS „Daugavpils siltumtīkli” начинает гидравлические проверки городских теплотрасс. Во время проведения работ будет прервана подача горячей воды в жилых домах:

в Крепости – с 7 по 10 мая 2019 года;
в Ругелях – с 13 по 16 мая 2019 года
на Новом Строении и частично в микрорайоне Химии – с 20 по 25 мая 2019 года.
Точный список адресов указан на домашней странице ПЖКХ www.ddzksu.lv в разделе Aktualitātes.

Daugavpils
 

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