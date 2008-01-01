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Новости Спорт | 7 мая 2019 | 18:56

В Даугавпилсе прошел велокросс 2019

4 мая туристический клуб «Sniegpulkstenīte» в сотрудничестве с Даугавпилсским Управлением спорта организовали соревнования Латвийской федерации велоспорта (2-й категории) «Даугавпилсский велокросс - 2019» («Daugavpils velokross 2019»).

На соревнованиях собралось 148 участников, среди которых были не только даугавпилчане, но и представители многих других самоуправлений и соседних стран.

Юных спортсменов на детских стартах поддержали родители, друзья, а также полицейские – Бобер Бруно и Кот Рудис, которые рассказали о безопасности во время передвижения на велосипеде и значении дорожных знаков. Детские старты прошли в рамках проекта Nr. 9.2.4.2/16/I/101 «Мероприятия по укреплению здоровья и профилактике заболеваний в Даугавпилсском самоуправлении».

Победителями общего зачета в Даугавпилсском велокроссе – 2019 стали: Daugavpils

Среди женщин:

1.Вия Фрида (Даугавпилс, TK «Sniegpulkstenīte»)

Диана Спиридовска (Рига, Elkor)
Юлия Матвиенко (Даугавпилс, отделение биатлона школы индивидуальных видов спорта)
Среди мужчин:

Лаурис Пурниньш (Плявиняс, DTG Mysport)
Айварс Дарзниекс (Лизумс, Lizums – Avoti SWF)
Эдмундс Дарзниекс (Лизумс – Avoti SWF)
Результаты опубликованы здесь: http://velokross.sniegpulkstenite.lv/rezultati/

Организаторы соревнований благодарят за поддержку Даугавпилсской Управление спорта, Латгальское региональное управление Государственной полиции, Rexona Latvia, AS Kesko Senukai Latvija, SIA “Latgales Alus D”, ZEBRA Print, Mučas laivas, Латвийскую торгово-промышленную камеру и Даугавпилсское отделение Europe Direct.

Daugavpils
 

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