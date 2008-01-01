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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вам лучше не вступать в споры и не участвовать в соревнованиях. Если вы не будете единственным претендентом на что-то, то это что-то вам не достанется. Придется признать, что победа принадлежит не вам.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 7 мая 2019 | 18:40
Сменилось руководство Даугавпилсской региональной больницы
До сих пор в больнице работало два члена правления – Илона Скринда и Рейнис Йокстс. 3 мая в Даугавпилсской Региональной больнице состоялось внеочередное собрание акционеров.
Рейнис Йокстс сообщил, что покидает должность, Илона Скринда была отозвана с должности члена правления.
На данный момент в больнице только один член правления. На время, до завершения конкурса, членом правления назначен Григорий Семёнов, который и ранее работал в Даугавпилсской Региональной больнице.
Главврачем больницы назначен Александр Кушнеров.
Отдел общественных отношений и маркетинга Думы.
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