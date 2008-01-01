Даугавпилсский этап «Bigbank skrien Latvija» объединил более 2 000 бегунов из шести стран

Новости Спорт | 7 мая 2019 | 18:32

5 мая в Даугавпилсе в третий раз проходил этап бегового сериала «Bigbank skrien Latvija». Праздник спорта и бега объединил более 2 000 участников не только из разных городов Латвии, но и из зарубежья: России, Литвы, Беларуси, Эстонии и Португалии.

Перед стартом к спортсменам обратился председатель Думы Андрей Элксниньш. Он пожелал каждому из бегунов получить искреннее удовольствие от мероприятия и насладиться красотой нашего города.

Подходящую дистанцию мог выбрать каждый. Первыми стартовали бегуны на дистанции 5,5 км. Их количество превысило 600 человек. Победитель в этой группе, а также обладатель первого «золота» соревнований финишировал уже через 16 минут.

Следующими покорять дистанцию отправились мастера скандинавской ходьбы, а в полдень стартовали участники полумарафона и дистанции в 10,5 км. Спортивные малыши соревновались в скоростном ползании на трассе, оборудованной в Доме Единства, а ребята постарше участвовали в детском забеге.

В этот день любовь к спорту и бегу объединила профессионалов и любителей, юниоров и ветеранов, местных спортсменов и гостей города, которые высоко оценили работу организаторов, отметив, что трасса создана удачно, и они с удовольствием будут продолжать участвовать в забегах.

Самое яркое событие «Skrien Latvija» - Красочный забег, ранее проходивший вне программы полумарафона, в этом году стал благотворительным. 1 евро от взноса каждого участника будет пожертвован на проекты и клинические программы по исследованию костного мозга, чтобы помочь людям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Патроном Красочного забега стал певец Интарс Бусулис, известный как в Латвии, так и за ее пределами. Он призвал каждого принимать участие в благотворительных программах и поддерживать тех, кто в этом нуждается.

В завершении забега каждый финишировавший получил памятную медаль и подарки. По прогнозам организаторов, в следующем году количество участников может возрасти, так как за три года с тех пор, как в Даугавпилсе впервые прошел этап «Skrien Latvija», интерес к бегу и активному образу жизни в городе заметно вырос.

Cюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils

