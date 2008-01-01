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Новости Политика | 7 мая 2019 | 18:23

Вейонис не будет баллотироваться на второй срок

Таким образом, сейчас известен только один потенциальный кандидат на должность президента — судья суда ЕС Эгил Левитс, которого намерено выдвинуть на этот пост большинство правящих партий, обещая обеспечить ему поддержку более половины депутатов Сейма.

Вейонис сегодня утром после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем («Новое Единство») заявил, что во время его полномочий проделана большая работа — усилена национальная безопасность, укреплены позиции латышского языка как единственного государственного, начаты реформы во многих сферах государства.

«Четыре года я интенсивно и на совесть работал на благо народа Латвии. (..) Хотя, разумеется, это всего несколько лет работы с целью повышения устойчивости и благосостояния государства», — сказал Вейонис.

LSM
 

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