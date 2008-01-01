Латгальский поселок остался без света, потому что у линии электропередач нет владельца

Новости Общество | 7 мая 2019 | 18:19

Несколько домов в посёлке Риебини в Латгалии сразу после Пасхи на некоторое время остались без электричества. Выяснилось, что линия электропередач никому не принадлежит. Раньше линию обслуживала компания Agrofirma Turība, но теперь там не видят смысла заниматься проводами. Местные жители оказались заложниками ситуации, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Сразу после Пасхи несколько десятков людей в посёлке Риебини остались без электричества. Фирма Agrofirma Turība перестала обслуживать местную линию электропередач. Жители не знали, что делать, когда отключили свет.

«Беспредел — вот и всё. Это оскорбительно и печально. Всегда в квартире был свет, а тут раз — и нет электричества, и никто не виноват. Как такое может быть?» — возмущены они.

Отключение произошло на трёх улицах. Один дом на улице Зиеду, два многоквартирных дома на улице Парка и два частных дома на улице Саулес остались без света. Провода, по которым жители получали электричество, никому не принадлежат. Всё это время линию электропередач обслуживала компания Agrofirma Turība. Но в 2015 году у фирмы поменялись владельцы. Сегодняшний член правления компании Язеп Шнепстс объяснил, что их основная работа связана с сельским хозяйством, поэтому они решили отказаться от поставки электричества.

«Мы начали решать этот вопрос, как только приобрели фирму, так как это ненормальная ситуация как с юридической, так и с хозяйственной точки зрения. Получалось так, что через наш счётчик, к которому подключены объекты компании, проходила целая линия электропередач, на которой находились частные лица, а с ними у нас нет никакой связи», — пояснил он.

Язеп Шнепстс объясняет, что в ситуации разбирались несколько лет. Обращались в компанию Sadales tīkls с просьбой забрать объект себе. Отправляли письма в Министерство экономики, но ответ и от первых, и от вторых звучал одинаково.

«Больше трёх лет назад мне ответили приблизительно следующее — когда вы приведёте линию в порядок в соответствии с техническими требованиями, тогда мы и возьмём её себе на баланс», — указал он.

Линия сейчас находится в аварийном состоянии. На неё нет технических документов и бумаг на право собственности. Agrofirma Turība отказалась поддерживать линию, а Sadales tīkls не хочет переписывать на себя такое имущество, так как потребуется вкладывать средства в ремонт линии электропередач в Риебини.

В Министерстве экономики тоже считают, что Sadales tīkli не стоит перенимать эту линию, по крайне, в том состоянии, в каком она сейчас находится. Директор Департамента энергетического рынка и инфраструктуры Эдий Шайцанс отметил, что за состоянием линии все эти годы должна была следить компания Agrofirma Turība.

«Если они заключили договор с Sadales tīkls, то это значит, что они как пользователи будут получать электричество по своим сетям. И они как пользователи должны были сами следить за состоянием своих сетей. Здесь вопрос в том, а что делала Agrofirma Turība и другие пользователи, чтобы сети содержались в порядке. Сложилась удивительная ситуация. Об этой линии электропередач никто не заботился, а электричество все получали. А когда ситуация дошла до критического состояния, то пытаемся разобраться, кто всё это будет приводить в порядок», — отметил он.

Сейчас подачей электричества занимается самоуправление. Это временное решение. Нужен технический проект, чтобы подсчитать затраты на приведение линии в порядок. Председатель Риебиньского края Петерис Рожинский объяснил, что жителям придётся оплатить часть суммы.

«Правила подключения предусматривают, что Latvenergo оплачивает только половину всех расходов. А технический проект вместе со строительными работами может стоить около 50 000 евро. Я не верю, что жители смогут заплатить 25 000», — добавил он.

Риебини — это не единственное место, где есть не принадлежащие никому линии электропередач. По данным Sadales tīkls, в Латвии около 30 000 пользователей находится в похожем трудном положении.

LSM

