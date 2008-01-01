Вторник, 7 мая: пасмурно и прохладно

Новости Латвия | 7 мая 2019 | 18:16

Днём на территории страны будет преимущественно облачная погода с прояснениями, прогнозируют синоптики.

На востоке Латвии будет пасмурно, ожидаются осадки в виде дождя. Ветер умеренный, западного направления. В Курземе порывами до 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха +9..+14 градусов.

В столице будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный, 3-6 метров в секунду. Температура воздуха +12..+14 градусов.

Медицинский тип погоды — второй, благоприятный.

LSM

